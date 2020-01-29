Секреты удачного общения

Обратите внимание на людей, которые находятся вокруг вас. С кем из них у вас общение складывается удачнее? Скорее всего, они чем-то похожи на вас.

Похожести притягиваются

Эту похожесть можно проследить в их внешности, занятиях, уровне в социуме или благосостоянии. Вы доверяете этим людям, чувствуя себя легко и уверенно в их присутствии. Как правило, это ваше близкое окружение.

К сожалению, мы не можем всю жизнь контактировать только с теми, кто нам приятен. Очень часто нам приходится общаться с начальством, преподавателями, представителями госучреждений.

Но как научиться подбирать подход к каждому человеку и не быть скованным?

Помочь стать своим среди чужих, заслужив их доверие, вам помогут несколько советов.

Правильная поза

Как утверждают психологи, психология начинается с правильной позы. Потребуется что-то среднее между раскрепощенностью и скованностью.

Если вы будете копировать позу начальника и развалитесь в кресле, подобная вольность вызовет в нем негативные чувства и отторжение. Но и не стоит сидеть слишком зажато, будто кролик перед удавом.

При выборе нужной позы

не стоит концентрироваться на положении рук и нок собеседника

ориентируйтесь на его центр тяжести и на мышцы, которые его удерживают. В соответствии с наблюдениями, примите похожее положение.

если общение происходит на ходу, то старайтесь идти с собеседников в ногу.

Регуляция голоса

Грамотно заготовленная речь не всегда является залогом успеха.

Высота, подвижность и приятность вашего голоса могут способствовать успеху в гораздо большей степени.

Говорить нужно с такой же скоростью, с которой говорит собеседник, или даже медленнее.

При донесении важной информации нужно подхватить темп речи собеседника, а потом немножко его замедлить.

Если собеседник обладает высоким тембром голоса, то свой тембр нужно немного понизить.

Каждую манипуляцию нужно делать очень аккуратно и естественно, ведь иначе вас могут заподозрить в насмешке.

Внешний вид

Заранее зная, с людьми из какой сферы вам предстоит общаться, оденьтесь соответствующе.

Если в компании приветствуется креатив и яркость, не стоит надевать строгий костюм.

Подобный наряд прекрасно подойдет для собеседования в госучреждение.

Также не забывайте придерживаться негласных правил.

Если ваши собеседники предпочитают встречи «без галстуков» в неформальной обстановке, то поддержите их инициативу.

Заинтересованность

Не все люди способны проявлять интерес к другим, а это отталкивает.

Если вы будет долго молчать, рассматривать руки и теребить предметы, дальнейший контакт вряд ли сложится.

Также не стоит всю встречу говорить только о себе.

Чтобы суметь вызвать симпатию, не отвлекайтесь от собеседника.

Кивайте, смотрите ему в глаза, не перебивайте и задавайте вопросы.

Также не забывайте улыбаться.

Собеседник должен понять, что вам важно все, о чем он говорит.

Фото: mind-control.ru