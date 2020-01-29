Секреты удачного общения
Похожести притягиваются
Эту похожесть можно проследить в их внешности, занятиях, уровне в социуме или благосостоянии. Вы доверяете этим людям, чувствуя себя легко и уверенно в их присутствии. Как правило, это ваше близкое окружение.
К сожалению, мы не можем всю жизнь контактировать только с теми, кто нам приятен. Очень часто нам приходится общаться с начальством, преподавателями, представителями госучреждений.
Но как научиться подбирать подход к каждому человеку и не быть скованным?
Помочь стать своим среди чужих, заслужив их доверие, вам помогут несколько советов.
Правильная поза
Как утверждают психологи, психология начинается с правильной позы. Потребуется что-то среднее между раскрепощенностью и скованностью.
Если вы будете копировать позу начальника и развалитесь в кресле, подобная вольность вызовет в нем негативные чувства и отторжение. Но и не стоит сидеть слишком зажато, будто кролик перед удавом.
При выборе нужной позы
- не стоит концентрироваться на положении рук и нок собеседника
- ориентируйтесь на его центр тяжести и на мышцы, которые его удерживают. В соответствии с наблюдениями, примите похожее положение.
- если общение происходит на ходу, то старайтесь идти с собеседников в ногу.
Регуляция голоса
Грамотно заготовленная речь не всегда является залогом успеха.
Высота, подвижность и приятность вашего голоса могут способствовать успеху в гораздо большей степени.
- Говорить нужно с такой же скоростью, с которой говорит собеседник, или даже медленнее.
- При донесении важной информации нужно подхватить темп речи собеседника, а потом немножко его замедлить.
- Если собеседник обладает высоким тембром голоса, то свой тембр нужно немного понизить.
- Каждую манипуляцию нужно делать очень аккуратно и естественно, ведь иначе вас могут заподозрить в насмешке.
Внешний вид
Заранее зная, с людьми из какой сферы вам предстоит общаться, оденьтесь соответствующе.
- Если в компании приветствуется креатив и яркость, не стоит надевать строгий костюм.
- Подобный наряд прекрасно подойдет для собеседования в госучреждение.
Также не забывайте придерживаться негласных правил.
- Если ваши собеседники предпочитают встречи «без галстуков» в неформальной обстановке, то поддержите их инициативу.
Заинтересованность
Не все люди способны проявлять интерес к другим, а это отталкивает.
- Если вы будет долго молчать, рассматривать руки и теребить предметы, дальнейший контакт вряд ли сложится.
- Также не стоит всю встречу говорить только о себе.
Чтобы суметь вызвать симпатию, не отвлекайтесь от собеседника.
- Кивайте, смотрите ему в глаза, не перебивайте и задавайте вопросы.
- Также не забывайте улыбаться.
- Собеседник должен понять, что вам важно все, о чем он говорит.
Фото: mind-control.ru