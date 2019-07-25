Выгорание на работе официально признано болезнью

Хорошие новости для всех, кто с ужасом встречает каждый новый понедельник. Вы не одиноки - специалисты ВОЗ наконец признали «чувство ужаса перед рабочим днем» (которое у нас известно как «выгорание») официальной болезнью (синдромом, если быть точными). Индекс заболевания по международному каталогу - ICD-11. О симптомах и лечении данного синдрома расскажет Сьюзан Деггер-Уайт, профессор психологии из американского Университета Северного Иллинойса.

Симптомы

Заниматься вопросом начали еще с середины 1970-х, и на сегодняшний день наиболее известными являются следующие симптомы:

нехватка энергии, ощущение «разрядки» и эмоциональной опустошенности;

негативные эмоции по отношению к работе, желание дистанцироваться от нее;

халатное отношение к обязанностям, снижение профессиональной компетенции.

Данные симптомы встречаются и при других психологических и физических проблемах, однако ключевой момент - именно их прямая связь с работой. К сожалению, часто диагностика затруднена, поскольку рабочие и личные дела настолько переплетаются, что становятся сложноотличимы.

Интересно, что выгорание встречается практически в любых профессиях, причем неважно, работаете вы с клиентами, с коллегами или в одиночестве. Возникновение синдрома сигнализирует - вы работаете настолько тяжело, что просто не можете продолжать в том же духе и дальше.

Если говорить о конкретных сферах занятости, то для писателей, например, характерно явление «писательского блока» - просто не удается выразить свои мысли на бумаге или экране компьютера. Для бизнесменов характерной черной выгорания становится понимание, что полученная прибыль не стоила стольких усилий, неприятные ощущения от встреч с клиентами или поставщиками.

Лечение

Специалисты рекомендуют при появлении симптомов ICD-11 обратиться за помощью к специалисту-психологу. Очень неплохо показывают себя различные практики релаксации: йога, тай-чи, техники медитации. Также проверьте свой режим - регулярный сон, прогулки и отдых помогут организму получить некоторый «запас прочности» и более практично распределить ресурсы.

Помните, что трудовые обязательства - не все, что есть в вашей жизни, и выполнение их во вред своему здоровью рано или поздно приведет к тому, что как специалист вы станете слабее.

Также, как и в случае с депрессией, рекомендуется делать что-то, в чем вас увлекает сам процесс. Неважно, полив это огорода или написание книги - равномерный стук клавиш или плеск воды помогут успокоиться и привести мысли в порядок.

Фото: m.sabah.com.tr

Источник: http://www.psychologies.ru/articles/rabota-ne-v-radost-vyigoranie-ili-apatiya/