Советы от психолога: как вести бизнес-блог

Блоги сегодня - неотъемлемая часть репутации как крупных, так и небольших фирм. И информация, содержащаяся в блоге, может многое сказать о компании, ее продукте и отношении к делу. Поэтому важно грамотно вести блог - однако в силу того, что в нашей стране формат бизнес-блога пока не столь популярен вне крупных городов, возникают банальные ошибки, которых можно легко избежать. Об основных принципах ведения блога расскажет Марина Мяус, психолог и когнитивный терапевт.

Ошибка 1: обилие цитат

Цитаты, по мнению психолога, роняют ваш авторитет в глазах читателя. Дело в том, что при обилии цитат у читателя блога создается впечатление, что вы в освещаемых вопросах не разбираетесь, поэтому и предпочитаете брать информацию у других.

Ошибка 2: самолюбование

Зачастую в лентах компаний можно встретить обилие фотографий одного-двух ключевых сотрудников, чаше всего - руководителей. Помните - даже если вам кажется, что все фото разные, сняты в разных местах и разными людьми, для вашего читателя, который чаще всего быстро скроллит ленту, все они сольются в одну фотографию.

Сюда же относятся все фото с вещами, которые вдохновляют лично вас. Котики и пальмы - это здорово, но если читатель захочет на них посмотреть, он пойдет в блоги про котиков и пальмы. А у вас все-таки специализированный блог. Никто не говорит, что нужно полностью удалять такой контент - просто знайте меру.

Ошибка 3: дистанцирование от продукта

Очень важный момент, особенно в таких сферах, как услуги косметологии, йоги или стрижки и укладки. Дело в том, что читатель хочет знать, чем пользуется и как выглядит предлагающий продукт или услугу человек - и если вы сами не пользуетесь продуктом или услугой, которые продаете, между вами и клиентами возникает некоторая отдаленность. Поэтому стоит показывать свой продукт или услугу и на своем примере - иначе выйдет всем известный «сапожник без сапог».

Ошибка 4: нет обратной связи

Читателям важно понимать, что автор материала - такой же человек, которому можно задать вопрос или обсудить специфику товара. В онлайне сегодня слишком много обезличенных блогов, в которых авторы отключают опции комментирования - не пополняйте их ряды своим проектом. Даже если вы будете отвечать редко и не всем - это лучше, чем не отвечать вовсе. К тому же такое общение позволит узнать много нового о вашем бизнесе с точки зрения клиентов.

Ошибка 5: за вас работает smm-специалист

Блог - это в первую очередь личное пространство конкретного человека. Если над вами стоит специалист, который указывает, что и как вы должны писать, не стоит слепо следовать его советам - иначе выйдет хороший, но обезличенный блог, в котором вместо ваших личных впечатлений и мнений будут фото продукта и обилие хештегов. Чем более простым языком вы общаетесь - тем понятнее вы читателю, так что не стоит лишать материалы блога непосредственности.

Фото: vkusnodorogo.ru

Источник:

http://www.psychologies.ru/articles/biznes-i-sotsialnaya-set-vosem-oshibok-vedeniya-bloga/