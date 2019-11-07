Как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Любые ошибки нужно уметь принимать, анализировать, проводить работу над ошибками, чтобы в будущем избежать их повторения.

Путь к достижению цели сопровождается ошибками. Человек падает, поднимается, и новое падение и подъем приближают его к результату.

Но нужно уметь правильно оценивать падения и извлекать из них пользу.

Фраза о том, что умные люди учатся на чужих ошибках, не работает. Чужие ошибки не в состоянии чему-либо научить, и существуют с той целью, чтобы их отрабатывали те, кто их допустил. Допускать ошибки не страшно, разрешите себе ошибаться. Но исправлять допущенные ошибки нужно быстро. Чем быстрее вы сумеете подняться после пусть даже оглушительного падения, тем скорее сможете продолжить путь к успеху.

Любая оплошность, трудность или падение должны восприниматься как временные трудности. Не стоит раздувать их до масштабов катастрофы, искать виноватых, списывать произошедшее на внешние, неподвластные вам обстоятельства. Причиной ошибок, как правило, становятся не внешние обстоятельства, а наше восприятие окружающих обстоятельств, в которых мы оказались на текущем отрезке жизни. Нужно учиться выигрывать от каждой допущенной оплошности, использовать ошибки с выгодой. Успех невозможен без потерь и трудностей, и путь к нему всегда усеян препятствиями и барьерами, которые придется преодолевать.

Задача грамотного, настроенного на общий успех руководителя заключается в том, чтобы помогать сотрудникам не бояться совершать ошибки на пути к более высоким целям, чем те, что были поставлены перед ними вчера. Часто неудачи становятся решающим ключом к успеху. Необходимо поощрять сотрудников без страха браться за решение сложных вопросов, выполнение сложных задач. И сотрудники должны чувствовать и понимать, что они имеют право на ошибку. Иметь право на ошибку не означает, что ошибки нужно допускать. Но если такое случится, допущенную ошибку нужно воспринимать как еще один шаг на пути к развитию.

Нередко в организациях ошибки сотрудников предаются публичному обсуждению и порицанию, что настраивает сотрудников на негативный лад и мешает достижению успеха.

Разрешив ошибаться себе и другим, мы можем смело задавать новые, трудновыполнимые задачи и успешно с ними справляться.

Если для человека действительно важен результат, которого он стремиться достичь, он непременно добьется успеха. Научившись спокойно и рассудительно относиться к ошибкам, любой руководитель сможет сформировать такую атмосферу внутри организации, благодаря которой можно сделать огромный скачок вперед и вверх, и достичь невиданных прежде высот в своей сфере деятельности.

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Фото: pinme.ru