Аристотель писал: «Те, кто знают, делают. Те, кто понимают, учат». Когда дело доходит до вашей карьеры, учиться у наставника, который действительно понимает вашу отрасль, - это образование на вес золота.

Наставник - это тот, кто работает в той же отрасли, что и вы, но на более высокой должности. Поскольку наставники обладают большим объемом знаний и опыта, они могут преподавать вам бесценные уроки, которые в противном случае вам пришлось бы выучить трудным путем. Вот четыре причины, почему вам нужен наставник:

Вы не будете делать ошибок, которых можно избежать.

Ошибки могут быть одними из ваших самых больших учителей ... если вы можете учиться у них. Мы делаем много ошибок, когда только начинаем. Учимся на своих ошибках, упорствуем и в конечном итоге добиваем успеха в своей области. Подумайте об этом так: ваш наставник, вероятно, совершил множество ошибок, и, извлекая уроки из них, вы можете получить своего рода карту без тюремного заключения, которая поможет вам избежать ненужных ошибок в вашей собственной карьере!

Чувство общности.

Ирония технологического века заключается в том, что, хотя мы в некоторой степени связаны больше, чем когда-либо, реальные и значимые связи, похоже, ослабевают. Все больше и больше рабочих мест являются удаленными. Даже в многолюдном офисе повсеместная культура «занятости» может быть очень изолирующей и отчуждающей.

Посоветовавшись с наставником, вы сможете освоить целевые и актуальные навыки, задать конкретные вопросы по своей области и получить совет, который поможет вам добиться успеха. Даже если общение происходит по телефону или электронной почте, это реальное и истинное чувство связи может стать мощным шагом на пути к формированию чувства общности в вашей области.

Стать самодостаточным.

Есть известная пословица: «Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на один день. Научите человека ловить рыбу, и вы накормите его на всю жизнь». Вместо того, чтобы предлагать руководство или план урока о том, как добиться успеха, работа наставника состоит в том, чтобы помочь вам стать самодостаточным.

В конечном счете, это то, что поможет вам продвинуться по карьерной лестнице. В конце концов, ландшафт практически каждой отрасли будет меняться со временем, поэтому лучше сосредоточиться на развитии самодостаточности и способности думать самостоятельно. Это позволит вам развить свои собственные навыки решения проблем и работать над достижением ваших целей. Вам может помочь наставник.

Оптимизируйте свое обучение.

Традиционный образ наставника как некий всезнающий провидец, но это не совсем правда. Наставник просто продвинулся дальше в своей карьере, и хотя он не узнал всего, он определенно знает больше, чем вы. Обращаясь за советом к наставнику, вы можете упростить свой учебный процесс и пройти через начальную кривую обучения при изучении своей области. Это означает, что вы можете воспользоваться их с трудом заработанными знаниями и нажать кнопку ускоренной перемотки в вашем собственном путешествии.

Кто знает: через несколько лет, возможно, вы сможете предложить аналогичное руководство, став наставником.

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Фото: kurtaranambulans.com