Чего не надо делать,выстраивая карьеру

Вы, наверное, думали о том, что вы должны сделать, чтобы продвинуться в своей карьере. Но, как выясняется, не менее важно учитывать и то, что не следует делать.

Мы все делаем ошибки на рабочем месте в тот или иной момент. Однако многократные повторения одних и тех же профессиональных ошибок уменьшат вашу удовлетворенность работой и качество вашей жизни. Хорошей новостью является то, что многие из этих ошибок легко избежать в первую очередь. Вот несколько типичных профессиональных ошибок и как их избежать.

Не просить достаточно денег.

Трудно говорить и спрашивать, чего ты стоишь. Многие люди принижают себя, когда речь заходит об оплате, думая, что это сделает их более конкурентоспособными.

Тем не менее, вы оказываете себе медвежью услугу, не прося достаточно денег. Если вам недоплачивают, вы сможете продержаться какое-то время, прежде чем начнете разочаровываться тем, сколько энергии вы тратите и как мало вы получаете взамен. Перед тем, как сделать запрос, проведите качественное исследование относительно соответствующей заработной платы.

Пропущенные сроки.

Надежность так же важна, как и качество работы, которую вы делаете. Пропущенные сроки не помогут вашему карьерному росту. Чтобы избежать этого, будьте честны при рассмотрении графика проекта. Не будьте просто человеком, который говорит «да», особенно если вы не думаете, что сможете закончить проект к определенной дате. Если вы понимаете, что опаздываете, проявите инициативу и попросите продление.

Работаете все время.

Многие люди страдают от заблуждения, что отрыв от работы - признак слабости. Это не может быть дальше от истины. Если вы слишком много работаете, вы в конечном итоге перегорите. Ваша работа не будет столь эффективной и у вас не будет баланса между работой и личной жизнью.

Страх перед сетью.

Карьерный рост и продвижение во многом зависит от того, кого вы знаете. Так почему же так много профессионалов перестают общаться?

Многие профессионалы отказываются от контактов через некоторое время, полагая, что это уже не имеет значения. Без связей меньше людей будут думать о вас, когда появятся возможности. Со временем возможности иссякнут. Независимо от того, как далеко вы продвинулись в своей карьере, продолжайте искать и поддерживать профессиональные отношения со сверстниками, коллегами и, в идеале, с наставником. Вы никогда не знаете, куда они могут привести!

Отказ от обучения.

Подобно тому, как многие профессионалы отказываются от сетей, многие люди неохотно обучаются по мере продвижения по службе. Когда вы перестаете учиться, вы начинаете застаиваться в своей карьере.

Всегда оставайся любопытным. Продолжайте узнавать о своей области. Пересмотрите основы и будьте в курсе достижений в этой области. Слушайте подкасты, читайте книги и будьте в курсе мировых новостей. Это держит ваш ум в тонусе, и это позволяет вам приспосабливаться к изменениям в вашей отрасли.

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Фото: ukrhealth.net