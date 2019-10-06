Без риска не бывает успеха: рискуйте правильно

Вдохновляющий оратор Робин Шарма однажды написал: «Если вы не сильно напуганы, вы не очень много делаете».

Это простой факт: чтобы действительно преуспеть в бизнесе, в какой-то момент необходимо будет выйти из своей зоны комфорта. Иногда, только рискуя, вы получите истинное вознаграждение. Вот почему так важно повысить толерантность к риску.

Термин «толерантность к риску» часто используется в контексте инвестирования, имея в виду величину изменчивости в доходах, которую инвестор способен выдержать эмоционально / умственно.

Тем не менее, концепция толерантности к риску не ограничивается финансовым миром, потому что основной принцип может быть применен практически к любой карьере. В двух словах: какой риск вы готовы выдержать для достижения ваших конечных целей? Вот пять ключевых советов, как улучшить вашу толерантность к риску.

1. Определите, какова ваша толерантность к риску.

Если у вас нет хорошего понимания вашей текущей толерантности к риску, потратьте несколько минут на то, чтобы обдумать одну из ваших карьерных целей и подумать, в какой момент вы начинаете бояться. Например, ваша цель - опубликовать мемуары за один день. Чтобы это произошло, вам придется столкнуться с множеством потенциально пугающих вещей: раскрыть свою жизнь, описать ее, столкнуться с потенциальным неприятием или критикой со стороны агентов и издателей, и это лишь некоторые из них.

Первая часть, которая кажется пугающей, является отличной отправной точкой для того, куда вы можете направить свои усилия с целью повышения толерантности к риску.

2. Обучайтесь.

Предположим, вы - инвестор в недвижимость, который хочет превратить участок земли в многоцелевой торговый центр. Подобные усилия всегда будут сопровождаться определенным уровнем риска. Но если вы потратите время на изучение всего, что можете, о застройке торговых площадей, законах о зонировании городов и т. д., это может помочь вам принимать более разумные и обоснованные решения и помочь вам задать правильные вопросы до того, как вы потонете с трудом заработанными средствами, вложенными в проект.

Обучаясь перед тем, как идти на риск, вы сможете больше рассчитывать на успех.

3. Установите цели.

Устанавливая конкретные цели, вы определяете пункты назначения, которые хотите достичь. Это может помочь вам наметить возможные маршруты, которые могут помочь ясно увидеть любые потенциальные риски. Предвидя риски, которые могут потребоваться, вы можете начать систематически работать над развитием навыков или знаний, необходимых для снижения риска.

4. Выйдите из своей зоны комфорта.

Если вы определили некоторые риски, необходимые для успеха, сейчас самое время попробовать их. Если одной из ваших целей является продвижение на более высокую должность в вашей компании, возможно, пришло время выйти из зоны комфорта, наладив связи и представив себя и свою работу некоторым руководителям высшего звена.

5. Ведите журнал.

Ежедневно ведите журнал своего прогресса, включая риски, которые вы приняли, как вы себя чувствовали, и что вы получили или потеряли в процессе. Со временем вы можете оглянуться назад и извлечь уроки из прошлого. Это может помочь вам избежать ошибок в будущем и извлечь выгоду из своих успехов.

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Фото: executivegrapevine.com