Навыки, которые помогут в бизнес-общении

Многим из нас приходится общаться по работе: встречи с деловыми партнерами, переговоры, семинары, «мозговые штурмы» и прочее часто навевают тоску. Есть несколько простых навыков, которые помогут вам проводить такие встречи не только приятнее, но и продуктивнее.

Умение говорить - это тоже навык, и его тоже можно совершенствовать. Вот рекомендации Майкла Херольда, оратора, тренера и спикера конференций «TED».

Навык 1: учитесь слушать

Самая очевидная техника: слушайте то, что вам говорят. Очень часто мы сидим, погруженные в свои мысли, и когда наш собеседник заканчивает говорить, задаем ему заранее подготовленный вопрос. Мы делаем так потому, что боимся неловкой паузы, которая возникает между его и нашей репликами. Но пауза - это комплимент! Если вы начнете говорить не сразу, то собеседник поймет, что вы его внимательно слушали и перед тем, как говорить, обдумали сказанное им.

Навык 2: избегайте односложных ответов

Даже людям, которые хотят с вами общаться, сложно поддерживать диалоги вроде:

«Какой у тебя любимый фильм?» - «Звездные войны».

«А какое хобби?» - «Походы».

Такой диалог часто затухает сам собой - и что с бизнес-партнерами, что с друзьями так лучше не делать. Попробуйте строить ответы хотя бы из двух предложений, и вы поймете, как просто отвечать развернуто и поддерживать беседу. Не нужно каких-то сложных мыслей или выдумки - просто скажите чуть больше:

«Какой у тебя любимый фильм?» - «Звездные войны. Эта картина в детстве так впечатлила меня, что и сегодня я порой думаю - а неплохо было бы быть джедаем».

Совет 3: замените вопросы утверждениями

Часто возникает ситуация, когда обилие вопросов превращает беседу в пародию на интервью. Часто собеседники испытывают от такого поворота дискомфорт, и для решения вопроса есть проверенный метод: просто замените вопросы утверждениями:

«Вам понравилось?» à «Похоже, вам это понравилось!»

«Вас напряг этот вопрос?» à «Похоже, для вас этот вопрос сложен».

Такой метод хорош тем, что у собеседника сложится ощущение того, что вы его понимаете, а значит - внимательно слушали и вникали в детали. Не бойтесь сформулировать неверное утверждение - собеседник просто поправит вас, и беседа пойдет дальше.

Совет 4: спрашивайте чужое мнение

Помните это чувство, когда кто-то задает вам вопрос о сфере, в которой вы разбираетесь? Правда, приятно, когда ваше мнение ценят и хотят знать? Порадуйте своего собеседника - спросите его мнение! При этом психологически данный фокус прекрасен тем, что вне зависимости от темы вопроса собеседнику будет приятно. Спрашиваете ли вы про особенности расчета формул, лучший маршрут до аэропорта или ближайший хороший ресторан - вы даете собеседнику понять, что цените его мнение.

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Фото: dengi.ua