4 причины быть добрым на работе

Бизнес - тренеры и коучи сегодня настоятельно рекомендуют для работы вырабатывать особые «агрессивные» тактики поведения: «Если вы добрый, ваша карьера пойдет под откос: 9 причин», «11 способов стать более напористыми в офисе» - эти и другие статьи заполонили поисковые системы, формируя новый подход к общению на рабочих местах.

Однако ЭйДжей Харбингер, эксперт по развитию отношений и владелец компании «The Art of Charm» считает, что доброта - не менее полезная практика. И вот почему.

Хорошие люди зарабатывают больше

Джонатан Фриман, профессор и основатель «i2 Media», после ряда исследований пришел к выводу: хорошие люди чувствуют себя более продуктивными, и это сказывается на их доходе.

По данным Фримана, люди, писавшие в опросниках о том, что на работе они стараются быть добрыми, зарабатывают на 3500 фунтов в год больше. Вот она, доброта в цифрах - и психологически этот феномен прекрасно объясняется. Если мы готовы помогать, прекрасно ладим с коллегами и начальством, то нас хочется вознаградить.

Доброта развивает доверие

Робин Дрике, занимавшийся в свое время разработкой «Программы поведенческого анализа контрразведки», отмечает, что заслуживающие доверия люди с большей вероятностью выбиваются в руководители. «Сегодня преуспевают не альфа-лидеры, которые склонны буквально «покупать» лояльность, а заслуживающие доверия люди, которые «зарабатывают» эту лояльность в том числе благодаря доброте», - отмечает Робин.

Доброта и открытость формируют доверие, которое является мощным социальным сигналом при принятии решений. Проанализировав массив данных о сделках, ученые отметили, что люди склонны инвестировать в те проекты, которыми занимаются заслуживающие доверия специалисты, гораздо больше денег, чем в иные.

Доброта улучшает работу коллектива

Добрым людям проще найти взаимопонимание, в результате чего возникает четкая связь «добро - справедливость». Если сотрудники видят, что лидер коллектива готов оценить их по достоинству в силу сформировавшихся связей и точно знают, что итоговый результат этой оценки будет справедлив, они работают более самоотверженно. Интересно, что в таком случае возникает преданность как команде, так и проекту.

Доброта позволяет лучше развиваться

Все тот же профессор Фриман также проверял, как именно доброта привела к увеличению заработка на 3500 фунтов. И выявил интересный факт: доброта, сочувствие и альтруизм формируют наш эмоциональный интеллект, позволяя получать в том числе больше удовольствия от работы. Более высокий уровень эмоционального интеллекта способствует лучшей «навигации» по профессии - иными словами, мы лучше переносим стрессы и внутренне стремимся как можно лучше решить рабочие задачи, чтобы помочь окружающим.

Фото: kontuan.ru