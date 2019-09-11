Стоит ли говорить о политике на работе

Новое исследование показывает, что разговоры о политике вредят вам больше, чем вы думаете.

«Я воспитывался родителями, поколение которых было твердо уверено - разговор о политике или деньгах можно вести только с очень близкими людьми. В некотором роде это сформировало у меня убеждение, что на рабочем месте тему политики поднимать не стоит.

Но сегодня «политический климат» в большей части нашего мира настолько плох, что практически у всех работающих людей скорее всего уже был опыт общения с «политологом»: человеком в коллективе, который не хочет понимать или не понимает того, что коллегам его дискуссии о политике неинтересны.

Недавние исследования показали - даже если вы разделяете политические взгляды ваших коллег, диалоги о политике могут иметь негативные последствия», - рассказывает Дэвид Буркус, доцент кафедры лидерства и инноваций университета Орала Робертса.

Что и как исследовали

Объединенный коллектив исследователей из США и Великобритании привлек к тестам более 150 человек. Участникам нужно было выбрать, с какими людьми они скорее начнут сотрудничать. Перед тестированием выбирающим рассказали о политических взглядах выбираемых, а также их профессиональных навыках.

Итоги тестов: люди более склонны к работе с теми, кто разделяет их политические взгляды. И это несмотря на тот факт, что политика никак не отражала уровень профессионализма выбираемых.

Явление известно как «эпистемическое распространение» - подобно «эффекту ореола», люди склонны полагать, что выдающиеся знания в одной области распространяются и на другие (не связанные) области. Например, если человек достаточно квалифицирован в составлении финансовых прогнозов, мы склонны думать, что его навыки принятия решений также высоки.

Как политика влияет на работу

Как известно, люди объединяются в группы по принципу «подобное притягивается к подобному». Если мы присоединяемся к тем, кто солидарен с нами в плане политических взглядов, то склонны:

в дальнейшем искать помощи только у этих людей;

принимать менее взвешенные решения, поскольку уменьшается процент критики (все согласны друг с другом);

не работать с теми, кто более квалифицирован или информирован, если они не разделяют нашу точку зрения.

«Мы уменьшаем свою производительность, говоря о политике на работе. Оставьте эти беседы для друзей или родных. И не нужно считать, что противоположные политические взгляды сразу делают человека, например, плохим дантистом. По сути, вы прогоняете поступающую информацию через фильтр того, нравится вам политическое мнение оппонента или нет», - отмечает Буркус.

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Фото: owlweb.ru