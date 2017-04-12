Что мы знаем о жителях Кавказа?

12.04.2017 | 10:30

Аварцы до переписи 1939 года учитывались как десяток разных национальностей: дидойцы, цумадинцы, андийцы и проч. Кабардинцы в разных документах фигурируют либо обособленно, либо в составе носителей черкесского языка. Осетины учтены, проживающие на Севере (РСФСР, РСО-Алания).

В целом, исходя из графиков, можно сделать несколько поверхностных выводов: 1. С начала ХХ века и до начала 1940-х годов население Кавказа росло более-менее равномерно. Темпы роста в целом в пределах общемировых тенденций своего времени. 2. В начале 40-х годов рост прекратился почти у всех народов. У репрессированных народов отмечена естественная убыль населения. У не-репрессированных

замедление роста связано с участием значительной части мужского населения в войне. 3. 50-е — 80-е

гг. бурный рост многочисленного послевоенного поколения. «Бэбибум»… 4. …который закончился в начале 90-х годов у осетин и кабардинцев нулевым или отрицательным приростом. Причины этого следует искать прежде всего в большей степени распада институтов традиционного общества, которые в условиях политической и экономической нестабильности сыграли роль социальной защиты населения в менее урбанизированных, моноэтничных республиках.

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