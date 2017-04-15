Знаменитый осетинский танец Симд

15.04.2017 | 19:09

"Симд" — это тот знаменитый осетинский танец, который любим всеми как в Осетии, так и на Северном Кавказе. У самого названия танца нет определенного перевода, ясно лишь то, что существительное "симд", произошел от глагола "симын", что в переводе с осетинского означает "танцевать массовый осетинский танец".

Этот танец — самый настоящий символ осетинского народа. Конечно же "Симд" танцуют и грузины, и кабардинцы, и многие другие народы Северного Кавказа, но сами истоки танца пошли именно из Осетии. Во времена, когда парни и девушки не могли открыто показывать свои чувства им доводилась возможность сделать это с помощью танца. Влюбленные, встречаясь в танце, могли незаметно шепнуть друг другу о своих чувствах. Парень старался случайным образом встретиться в танце именно с той девушкой, которая была мила его душе.

Существовали определенные места, за пределами аула, где осетины проводили свои сборы. Частью завораживающей кульминации являлся костюм. Основа костюма заключалась в том, чтобы части тела у танцующих были покрыты, чтобы в танце партнеры не могли соприкоснуться друг с другом. Один из важнейших частей костюма, который служил так же украшением для девушки, был рукав "Уæлæрттæ".

Существует несколько вариаций самого "Симда". Первый, о котором я хочу рассказать это "нартон симд", танец нартов. Участие в "нартон симд" принимали, собравшись вокруг костров, только мужчины. Обычно от 25 до 40 лет. Количество участников могло возрасти до 200 человек. Собирались именно те храбрецы, которые могли показать свою ловкость, мужество и силу. Выстраивалась картина танца из двухэтажной "человеческой стены", образовывавшей круг, который сопровождался песней. Когда нижний ряд обращался к верхним, пели: "Бакувут!" (Поклонитесь нам). Нижние на это все отвечали: "Дæлæмæ æрхаут!" ("Чтоб вам упасть вниз"). Этим танцем проверяли мужчин на стойкость и выносливость. Для тренировки на плечи мужчинам взваливали для начала бычков, затем делали замену на самих мужчин.

"Тымбл симд" — еще одна разновидность танца. Суть танца в следующем: мужчины брали женщин под руку, становились в круг через один. Количество людей должно было быть чётное, чтобы каждому хватило пары. Рисунок танца заключался в передвижение круга сначала вправо, затем влево. Танец сопровождался песней, а после все получали угощение и, не делая большого перерыва, бежали в пляс.

"Нагуай симд" или иначе старинный симд — абсолютно противоположная вариация. Этот танец был плавным, показывал свое величие. Парни с девушками выстраивались в идеальную шеренгу, причем мужчина должен был брать девушку под руку. Стена должна была двигаться как по струнке в единое целое. Затем первая пара проходила вперед, за ней двигались остальные танцоры. Этот танец должен был приводить зрителям впечатление того, что пары двигались друг за другом, словно волны набегающая одна на другую. Потому и музыка была спокойная, но в то же время насыщенная.

В наше время по существу в танце ничего не поменялось. Женщины участвуют в нём наравне с мужчинами. Основа танца — круг, что по-прежнему является символом "Симда". Однако, некоторые хореографы, для полноты танца выстраивают другие рисунки и новые ракурсы, которые не всегда отображают его суть. К сожалению, "Симд" все реже и реже фигурирует в обычной жизни народа, чаще его наблюдают на сцене в хореографических постановках. Но, несмотря на это, он всегда был и будет достоянием Великой Осетии.

P.S. Диана Катаева