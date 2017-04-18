﻿"Двум смертям не бывать, в одну мужество вложи"

18.04.2017 | 14:57

"Место, куда согнали пленных, было выбрано весьма умело.

Отвесные скалы полукругом охватывали вместительную площадку, смыкаясь с пропастью, на дне которой, беснуясь, нёс свои воды бурный поток. Единственный и не слишком широкий проход к лесу через пригорок караулили гренадеры. Отбором пленных Пулло занялся лично. Ему нравилось чувствовать себя вершителем судеб. Простым кивком или небрежным взмахом руки он мог подарить жизнь или обречь на смерть человека, о существовании которого мгновением раньше ничего не знал. Все эти люди вызывали у него не больше эмоций, чем дичь у охотника или любая другая живность у мясника. Он вышел на пригорок и, уперев руки в боки, окинул хозяйским взглядом поляну. На ней в окружении гренадёров толпились больше двухсот женщин, детей и стариков. Ближе к обрыву он приметил стайку девушек и молодых женщин с

детьми-некоторые были с грудными. В этой группе в отличие от основной массы было заметно некое оживление. Казалось, их вовсе не заботит пленение; они примеряли платки, обменивались ими и поправляли одежду друг на друге.

"Этих надо оставить, их можно выгодно продать на благо полковой казне, и не только, -подумал Пулло, продолжая наблюдать за ними.

Вдруг женщины с детьми отделились от группы и направились к княгине, которая лежала в стороне под присмотром кормилицы её ребёнка. Здесь они задержались ненадолго, оставили ребят постарше возле княгини и вернулись назад. Только тут Пулло заметил, что на поляне наступила тишина, а пленные разом поднялись на ноги. Когда он понял, что происходит, было уже поздно. Женщины, по две, по три, взявшись за руки, некоторые, повязав платки на глаза, спокойно, без криков и стенаний, шагнули в пропасть. Вздох сожаления, пронёсшийся над толпой, вырвал Пулло из оцепенения, и он запоздало начал распоряжаться…"

Отрывок из романа М. А. Адзинова "Непокоренные", основой сюжета которого являются реальные события, имевшие место в Черкесии в первой половине XIX века…

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