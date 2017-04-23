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﻿Гора Шалбуздаг — одно из священных мест для мусульман Дагестана.

23.04.2017  |  09:27

﻿Гора Шалбуздаг — одно из священных мест для мусульман Дагестана.

Гора Шалбуздаг — это одно из священных мест для мусульман Дагестана. На ней находится святилище "Пир Сулеймана". По преданию, Сулейман жил недалеко от горы и был очень боговерным. Когда он почувствовал, что дни его сочтены, то завещал жителям своего аула подготовить его к погребению и оставить одного в похоронных носилках. После его смерти неожиданно появилась стая голубей, подхватила носилки и отнесла их к горе Шалбуздаг. Там Сулейман и был похоронен.

С тех пор гора считается святой и вот уже 400 лет к ней идет нескончаемый поток паломников. Путь проходит в несколько этапов. Сначала по узкой и ухабистой дороге нужно добраться до горного селения. После него начинается пешеходная тропа. По ней до святилища 14 километров.

﻿Гора Шалбуздаг — одно из священных мест для мусульман Дагестана.. ﻿Гора Шалбуздаг — одно из 8

Сегодня могила Сулеймана ухожена, отделана белым мрамором, над ней сооружен небольшой склеп, внутри расстелены ковры для совершения молитвы. Пришедшие на моленье приносят с собой садака (милостыню) и раздают ее другим.

#Дагестан@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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