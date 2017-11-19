Знаменитая "Кайтагская" вышивка

19.11.2017 | 21:08

"Кайтагской" вышивка была названа по месту ее первоначального обнаружения, хотя наибольшее количество подобных изделий было обнаружено в Акушинском районе РД. Это вышитые шелком панно, размером приблизительно 100×50 см, сосвоим оригинальным, неповторимым рисунком. До нас дошли работы, датируемые XVIII — началом XXв. Вышивка выполнялась натуральным шелком разного качества и блеска, на домотканой хлопчатобумажной ткани, позже в качестве основы стали использовать фабричную материю.

Полотно, предположительно, ткали на небольшом станке. Часто до нужных размеров ткань наращивали, пришивая к ней узкие полосы подобной ткани, причем цвет полосы мог быть совершенно другим, чем цвет основной ткани. Основа могла быть красной, зеленой, синей или же использовалось полотно натурального цвета, которое потом плотно покрывали вышивкой, создавая фон нужного цвета. Рисунок на полотно наносился контурными стежками или химическим карандашом. Вышивали мастерицы односторонней гладью вприкреп, используя гладкие, стелющиеся стежки, — техникой, которая не используется больше нигде на Кавказе, и долгое время остававшейся практически утерянной. Исследователи насчитали 16 разнообразных швов и стежков, используемых в кайтагской вышивке, что свидетельствует о высоком мастерстве вышивальниц. Часто вышивку подшивали с обратной стороны хлопчатобумажной тканью, превращая в подобие чехлов для подушек, что первоначально дало основание считать ее только декоративным элементом интерьера.

Как установлено современными исследователями, "кайтагская" вышивка имела ритуальное значение и была связана с тремя главными событиями в жизни человека: рождением, свадьбой и смертью. После рождения ребенка, чтобы защитить его от дурного глаза, мать покрывала головной конец люльки вышивкой, рисунком внутрь. То есть в данной ситуации вышивка выступала как оберег. В том же качестве она использовалась и на свадьбе, когда невеста несла свои украшения, подарки и прочие свадебные атрибуты завернутыми в вышивку вышитой стороной вовнутрь. С этой же целью в некоторых домах вышивкой покрывались сундуки с приданым. Вышивка сопровождала человека и в последний путь. Ею закрывали лицо умершего также рисунком вниз. Потом ее передавали сыну покойного, оставляя для следующих поколений. Именно ритуальным назначением объясняется столь архаичный орнамент вышивок. Здесь присутствуют символы, идущие из глубины веков и сопровождающие человека еще с доисламского периода: солярные знаки, знаки вечности, мужского и женского начал, традиционно связанные с культом плодородия, стилизованные изображения животных: туров, оленей, птиц, змей и др. Нередко на вышивках встречаются антропоморфные изображения.

В композиции орнамента часто отсутствует симметрия, но в этом есть своеобразная гармония. Асимметрия придает композиции динамику, ощущение изменчивости. Видимо, поэтому "кайтагская" вышивка и через много лет выглядит такой живой. Орнамент "кайтагской" вышивки вызывает ассоциацию с наскальными рисунками, а ее элементы имеют аналоги в резном дереве и камне. В более поздних вышивках мы находим элементы, заимствованные из турецких тканей XVII-XVIII вв. Цветовая гамма вышивок очень богата. Применяя для окрашивания натуральные красители (марену, индиго, кошениль, грецкий орех, кору разнообразных деревьев и т. д.), мастерицы старались использовать в своих работах чистые цвета, максимально близкие к природе: красный, синий, светлую охру (коричневатый), бледно-зеленый, белый, золотисто-желтый. С открытием анилиновых красителей во второй половине XIX в. цветовая гамма резко меняется. В вышивках появляются яркие, крикливые цвета, пропадают загадочность, очарование, благородство и магия прежних работ. ------------------------------------------------ #Кайтагская_вышивка #О_Даргинцах #Вышивка #Дарго