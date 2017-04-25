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Тема дня
Конституция горца25.04.2017 | 08:21
"Конституция горца". © Расул Гамзатов
"Первая. Мужчина должен быть мужчиной. Кинжал должен быть острый.
Вторая. Мерилом достоинства мужчины является отношение к женщине.
Третья. Кто старших не уважает, тот старшим не будет.
Четвертая. Младший... Ну, тут почти как в брежневской: "Дети - наше будущее".
Пятая. Кто дружить не умеет, тот жить не умеет; кто дружбы не знал, тот на свет не родился.
Шестая. Тот глупец, кто соседа ругает.
Седьмая: Кто гостя не любит, тому кости сломают. И если на карте появится страна, где эту конституцию соблюдают, я первый попрошу у нее политического убежища".
Валерия Верхорубова
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