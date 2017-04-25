en in english ge ქართულად
 
вторник, 2 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Тема дня

Конституция горца

25.04.2017  |  08:21

Конституция горца

"Конституция горца". © Расул Гамзатов

"Первая. Мужчина должен быть мужчиной. Кинжал должен быть острый.

Вторая. Мерилом достоинства мужчины является отношение к женщине.

Третья. Кто старших не уважает, тот старшим не будет.

Четвертая. Младший... Ну, тут почти как в брежневской: "Дети - наше будущее".

Пятая. Кто дружить не умеет, тот жить не умеет; кто дружбы не знал, тот на свет не родился.

Шестая. Тот глупец, кто соседа ругает.

Седьмая: Кто гостя не любит, тому кости сломают. И если на карте появится страна, где эту конституцию соблюдают, я первый попрошу у нее политического убежища".

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100