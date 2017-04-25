25.04.2017 | 08:21

"Конституция горца". © Расул Гамзатов

"Первая. Мужчина должен быть мужчиной. Кинжал должен быть острый.

Вторая. Мерилом достоинства мужчины является отношение к женщине.

Третья. Кто старших не уважает, тот старшим не будет.

Четвертая. Младший... Ну, тут почти как в брежневской: "Дети - наше будущее".

Пятая. Кто дружить не умеет, тот жить не умеет; кто дружбы не знал, тот на свет не родился.

Шестая. Тот глупец, кто соседа ругает.

Седьмая: Кто гостя не любит, тому кости сломают. И если на карте появится страна, где эту конституцию соблюдают, я первый попрошу у нее политического убежища".