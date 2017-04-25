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"Карачаевцы представляют собой один из красивейших кавказских народов…"25.04.2017 | 21:09
"Карачаевцы представляют собой один из красивейших кавказских народов… Характер у карачаевцев вспыльчивый: малейшая причина может привести их в гнев, но они довольно быстро успокаиваются и всегда готовы признать свою ошибку. В целом можно сказать с полным основанием, что они относятся к числу наиболее цивилизованных народов Кавказа и что благодаря своему мягкому нраву они оказывают цивилизующее влияние на своих соседей… Воспитание детей поставлено очень строго и достойно всяческого поощрения: сын, который не подчинился воле отца и не исправился, несмотря на неоднократные увещевания, может быть приведен к дверям мечети, где его в присутствии всех жителей деревни начинают самым серьезным образом уговаривать изменить своё поведение. Если это не приводит к желаемому результату
, родители изгоняют его. Земля в их (карачаевцев) краю плодородная и родит пшеницу, ячмень, просо; на ней произрастает достаточно много трав для прокорма скоту. Этот край окружен лесами, в которых произрастают дикие грушевые деревья и кизил. В лесах волки, зайцы, дикие кошки, серны, куницы, мех которых очень ценится. Карачаевцы разводят много овец, ослов, мулов, лошадей. Лошади у них мелкопородные, но сильные, резвые и очень хорошо приспособлены для езды в горах."
(c)И.Ф. Бларамберг — генерал-лейтнант Российской армии-1830-е гг.
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Валерия Верхорубова
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