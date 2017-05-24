Черекская трагедия 1942 года

24.05.2017 | 17:48

Холодным ноябрьским утром 1942 года, в то время когда шли бои за освобождение Кабардино-Балкарии, войска НКВД под предлогом борьбы с бандитизмом расстреляли полторы тысячи мирно спящих балкарцев в Черекском ущелье, были сожжены и уничтожены несколько селений.

Как вспоминают очевидцы, днем выпал снег, но очень мало, а ночь на 28 ноября 1942 года выдалась на редкость лунной и светлой. Село мирно спало. Никто ничего не подозревал. И вдруг зазвенели разбитые окна, зловеще застучали в двери приклады. По спящему селу шли солдаты. Советские солдаты, в которых люди видели опору и защиту свою. Красноармейцам, как требует горский этикет, ни в хлебе, ни в воде, ни в айране не было отказа. Местные жители, думая о том, в каких условиях приходится сражаться их отцам, мужьям и братьям, находящимся на фронте, по возможности, старались оказать всяческую помощь солдатам, будь то теплой одеждой или провизией.

Однако, действия развивались молнеиносно и неожиданно, “Заложников беру, действую беспощадно, население все уничтожаю, а постройки жгу... За период с 27.11.42 по 30.11.1942 г. уничтожено пять населенных пунктов: Верхняя Балкария, Сауту, Кунюм, Верхний Чегет и Глашево. Из них три первых сожжено. Уничтожено до 1500 человек...” Из донесений командира сводного отряда 11-й стрелковой дивизии НКВД капитана Н. Ф. Накина.

Они врывались в дома и стреляли на поражение. Ничего не объясняя, не предъявляя никаких обвинений. По всему селу слышались крики, плач испуганных детей, женщин. Услышав все это, многие не желали открывать двери домов, но солдаты расшибали двери, зверски убивали матерей, грудных детей, немощных стариков. Ничего не понимающих людей поднимали с постели, по 20-30 человек загоняли в чей-нибудь дом и, закрыв дверь снаружи, закидывали гранатами. Полуживых, которые пытались выбраться через окна, встречали на улице свинцом! Хладнокровно расстреливали всех - стариков, женщин, детей, всех, кто попадался на пути…

Завершив свое кровавое дело, "доблестный" отряд НКВД покинул село. В воздухе долго еще витал запах пороха и горелых тел. После того как стихли выстрелы, уцелевшие начали возвращаться в дома. Трупов в уничтоженных селах было так много, что приходили помогать хоронить и из других сел, так как собственных рук не хватало. Целые тела попадались редко: оставались лоскутки платьев, сережки, обгорелые кости в куче пепла. Обгорелые, полуистлевшие тела многих, естественно, невозможно было узнать. Кости собирали в матерчатый мешочек, выкапывали траншеи в пять рядов и хоронили в братской могиле.

Массовое истребление жителей высокогорных балкарских сел в ноябре-декабре 1942 года стало одним из ужасающих преступлений сталинских опричников. Масштабы и жестокость этого преступления напугали даже его идейных вдохновителей, которые попытались скрыть содеянное. Они прибегли к фальсификациям и долгие годы утверждали в общественном сознании мнение, что беззащитных женщин, детей и стариков сожгли и расстреляли фашисты.

Неумолимое время берет свое, в жизнь вступают новые поколения, и все меньше свидетелей и очевидцев этой трагедии остается в живых. Но время не властно над памятью. Сегодня, когда идет процесс очищения всех сторон нашей жизни от деформации и искажений общечеловеческих принципов гуманизма, усиливается стремление людей знать всю правду об этих событиях.

Да смилуется Всевышний над душами умерших и откроет пред ними врата Рая!

РИА Кабардино-Балкария, 01.12.2014 г.