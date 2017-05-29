Табасаранское майсумство - что мы знаем о нем?

29.05.2017 | 11:02

Табасаранское майсумство считалось достаточно крупным по дагестанским масштабам государством. Оно также отличалось этнической пестротой: в нем проживали табасараны, агулы, лезгины, тюрки, евреи и т.д. Основную массу его населения, численность которого практически невозможно установить из-за отсутствия данных, составляли табасараны.

Майсумство (название происходит от титула правителя «майсум») граничило в XVI-XVII вв. на севере с Кайтагом, на юго-востоке – с Дербентским ханством, на юге с кюринскими лезгинами, на западе с Хивом по р. Гюльгерычай. К концу XV в. Табасаранское майсумство окрепло и представляло довольно внушительную силу, так как в «Завещании Андуника» говорится о 60-тысячном войске Табасарана. По русским источникам конца XVI в. «табасаранский князь Кадит Зирхаров сын» имел в своем распоряжении 500 всадников. Э.Челеби писал о Табасаране как о местечке «с виноградниками и садами, с одной маленькой мечетью». По его сведениям население Табасарана составляло примерно 10 тыс. жителей.

В середине XVII в. центробежные силы в майсумстве резко усилились из-за династических распрей. Воспользовавшись этим, кадий табасаранский сумел подчинить до двух десятков юно-табасаранских сел своему влиянию и образовал полунезависимое от майсумов владение, которое постепенно стало приобретать полную самостоятельность. Майсумы вынуждены были переселиться в Джерах.

Часть табасаранских горных сел оставалась независимой как от майсумов, так и от кадиев, оказывая им лишь почетный прием при их посещении. Если в кадийстве все вопросы решались кадием, который мог даже приговорить провинившегося к смертной казни, то в узденской части Табасарана – важные вопросы решались на общих сельских сходах, в которых участвовали все совершеннолетние мужчины. Однако на сходах ведущую роль играли богатые и сильные тухумы. При этом старшины руководствовались нормами обычного права. Кадии решали вопросы только по шариату. В целом же приоритет майсума в Табасаране в XVI-XVII вв. соблюдался во всех вопросах.

Наследственный характер власти майсума в XVI в. не устанавливается документально; наличие такой власти в XVII в. несомненно. Однако межфеодальные усобицы в майсумстве продолжались и в XVII в. Натянутыми оставались отношения между майсумами и кадиями. В XVII в. этнотерритория табасаранов приблизилась к современной и охватывала полностью бассейн реки Рубас и доходила до среднего течения реки Чирахчай. Иногда же границы Табасарана соприкасались и с Казикумухским ханством.

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