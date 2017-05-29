Екатерина Вторая - о разномыслии между горцами

29.05.2017 | 16:22

ЕКАТЕРИНА II : "Разномыслие между горцами облегчит наше дело, на это денег не жалеть". "Позже, уже при Гудовиче, Дельпоццо сделал попытку собрать кабардинскую милицию для участия и походе против чеченцев, но кабардинцы дошли только до Сунжи и здесь обнаружили такие претензии, что сочли за лучшее распустить их по домам. Гудович по-видимому предпочитал систему Потемкина системе Цицианова. По крайней мере он писал Дельпоццо по поводу чеченского похода: «Крайне сожалею, что кабардинцев не пришлось употребить в настоящее дело с чеченцами, ибо вся цель моя была та, чтобы поссорить эти два народа между собой, поселить между ними вражду и этим самым со временем их ослабить».

В феврале 1807 года 25 кабардинских владельцев с 3000 человек вместе с Дельпоццо переправились через р. Терек, прибыли к реке Сунжа и стали напротив карабулакских аулов. Вскоре к ним присоединились 4 владельца из Малой Кабарды с 500-ми войнами. К прибытию кабардинцев на Сунжу карабулаки , за исключением аула Гуды, были уже покорены генерал-лейтенантом Мусиным-Пушкиным. Не успокоившись, Дельпоццо принялся настаивать на выступлении кабардинцев против чеченцев. Но они не подчинялись требованию пристава, ссылаясь на то, что «чеченцы с кабардинцами имеют один закон (мусульманскую религию), против которого весьма запрещается им иметь на единомышленников своих неприятельские действия».

Срыв плана по вторжению в Чечню по вине Кучука Джанхотова вызвал у командующего Нальчикской линией генерала Гудовича ярость. В предписании к Булгакову от 20 марта 1807 года он отметил: «вся цель моя была та, чтобы сии два народа поссорить между собой и привести во вражду друг против друга, чем самым со временем их ослабить» А так как главной причиной неудачи в походе на чеченцев было нежелание кабардинцев драться против своих единоверцев, то, само собой разумеется, обстоятельство это сильно встревожило и огорчило Гудовича. “Разномыслие между горцами обеспечит наше предприятие, на то дело и денег не жалеть”( Из рескрипта царицы Екатерина II генералу Медему в 1771 году; БС , т. 30, М., 1937, с. 412)

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