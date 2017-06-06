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Древний город и столица Албании Кавказской06.06.2017 | 21:09
Кабала́ (Кабалака, Кабалак), лезг. Кьве пел, (азерб. Kabalaka, др.-греч. Χαβαλα[1]), — древний город и столица Албании Кавказской (до VI века), крупный торговый центр до XV века. Под названием Кабалака город впервые упоминается в письменных источниках во второй половине I века, точнее в «Естественной истории» Плиния Старшего. О городе Хабала (Кабала) также пишет Птолемей в своем «Географическом руководстве» во II веке. Торговые связи древней Кабалы были обширны, и город был одним из крупнейших по тому времени центров Кавказской Албании.
Археологические раскопки древней Кабалы начались с середины XIX в. На сегодняшний день известно, что толщина культурного слоя не менее 5 м.
С I до середины XVIII в. образовались 4 культурных слоя (античного времени, раннего, развитого и позднего средневековья). Это обосновано нумизматическими и другими археологическими материалами.
Именно в Кабале впервые в Азербайджане была найдена кровельная черепица античного времени. Также были найдены осколки керамической посуды античного периода. Это дает основание относить культуру древней Кабалы к кануну или началу нашей эры.
В 1906 г. при раскопках города была найдена древняя шестистрочная надпись, являвшаяся, по-видимому, агванской (албанской). Надпись была вывезена в Петербург, однако по неизвестным обстоятельствам оказалась утеряна.
В культурном слое города, относящемся к IX—XIII вв., обнаружены в большом количестве очаги, тендиры, ямы, линии подземного водопровода из глиняных труб. Производство глазурованной керамики переживало тогда пору своего наивысшего расцвета. Тогда же и начали ставиться на донышках сосудов клейма изготовлявших их мастеров. В экономике города, наряду с земледелием и садоводством, большое место занимали гончарное, ювелирное, стеклодувное дело, производство шелка, ткачество и другие ремесла. Развалины цитадели Кабалы занимают площадь более 25 га, к востоку от цитадели — храмовый и гористый участок (более 50 га). На первом фото предположительный вид древней Кабалы.
Анон.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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