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Аварцев считали непобедимыми и недоступными для наказания

10.06.2017  |  19:34

Аварцев считали непобедимыми и недоступными для наказания

Азия считала аварцев непобедимыми и недоступными для наказания, а после смерти Шаха-Надира, когда не было силы, могшей их обуздать, они вполне предались буйству и грабежам.

Пользуясь удобным выходом на плодородные равнины через землю своих единоплеменников, Джарцев( аварцы джарского общества, ныне находится в Азербайджане), аварцы производили беспрестанные набеги и вселили к себе такой страх и уважение, что соседи вынуждены были их нанимать для защиты границ от покушений их же соотечественников, а прочие владетели, ханы персидские и турецкие паши, для защиты своей независимости и безопасности.

Так, Ханы Ширванский и Ганджинский, Паши Карский и Ахалцыхский, владетель Мингрелии, Цари Имеретинский и Грузинский, содержали, смотря по своим средствами более или менее Аварцев, которые охотно предлагали свои услуги тому, кто щедрее им платил.

НЕВЕРОВСКИЙ А. А.

Валерия Верхорубова

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