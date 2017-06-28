История даргинского селения Амузги

28.06.2017 | 13:03

Амузги (Г/ямудже), расположено в 4-5 км юго-западнее сел. Кубачи, в прошлом являлось крупным центром производства кузнечных изделий, особенно холодного оружия, пользовавшегося большой известностью в Дагестане и за его пределами.

Изготовление клинков издавна являлось основным занятием жителей Амузги: "Мы никогда ничем иным не занимались, ни торговлей, ни земледелием. Мы всегда делали только клинки кинжалы и шашки, оттого и достигли таких результатов", - говорят амузгинские старики. В 80-х гг.19 в. в Амузги насчитывалось 250 дворов, и все жители учавствовали в производстве. В 19в. Амузгинцы выделывали оружие целиком, хотя внутри мастерской существовало разделение труда. Впоследствии амузгинцы утратили свою самостоятельность, они выделывали только клинки, которые скупали, монтировали и сбывали кубачинцы., "единственные их купцы и заказчики". Клинок должен был пройти 13 стадий обработки из предварительно подготовленных железной болванки и узкой стальной пластины. Полученный клинок амузгинские мастера называют

"дамасским", на его поверхности хорошо видны следы сковавшегося металла в виде зигзагообразных прожилок. Е.М. Шиллинг, касаясь ремесленного производства сел. Амузги пишет, что «в процессе специализации производств по селениям клинковое дело как более простое и первичное выделилось и локализовалось в соседнем с кубачинцами селении, представляющем вместе с сел. Кубачи как бы единый производственный комбинат (ибо амузгинские клинки одеваются в ножны и украшаются кубачинцами)

Это единство, восходящее к эпохе раннего средневековья, особенно отчетливо отражено в сообщении автора XII в. Абу Хамида ал-Гарнати, который указывает, что «недалеко Дербента есть большая гора, у поднижия которой - два селения. В них живет народность, которую называют зирихгеран, то есть бронники. Они изготавливают всякое воинское снаряжение: кольчуги и панцири,шлемы и мечи,копья и луки, стрелы и кинжалы, и всевозможные изделия из меди»

С глубокой древности до 30-х годов XX в. сел. Амузги было одним из крупных центров изготовления клинков кинжалов и сабель, в производстве которых было занято все взрослое население. В подсобных операциях участвовали подростки и женщины. После упадка спроса на холодное оружием 1930-х гг. жители селения стали заниматься сельским хозяйством. Небольшое количество мастеров было занято изготовлением бытовых и сельскохозяйственных кузнечных изделий.

Сел. Амузги расположено на трех горных вершинах.С южной стороны селения находится скальный обрыв, высотой более 100 м, с запада и северо-востока селение в XII-XIII вв. было укреплено частично сохранившейся доныне каменной оборонительной стеной (ширина в верхнем ряду 1,4 м при сохранившейся в настоящее время высоте на разных участках от 1,5 м до 3 м), а также круглыми оборонительными башнями, перестроенными амузгинцами позднее в жилые дома (сохранившиеся их стены имеют высоту в три этажа) С восточной стороны находился единственный вход в селение, оформленный в виде невысокой полуциркульной арки, шириной 1,6 м, высотой до 2 м. Толщина крепостной стены у арки, сложенной техникой панцирной кладки, достигает 2,3 м. Вход в селение запирался воротами.

Крепостная стена Амузги, полукругом огибая селение с востока и северо-запада вместе с оборонительными башнями наряду с естественными защитными условиями расположения, делало это селение неприступной крепостью. Амузгинские оборонительные сооружения имеют много общего с такими же сооружениями Анчибачи и Кубачи, и все они вместе составляли единый и взаимосвязанный комплекс оборонительных сооружений средневекового Зирихгерана.

В 1944 г. жители сел. Амузги были переселены в Дербентский район. В настоящее время селение это заброшено, оно в развалинах, а выделка здесь клинков холодного оружия прекратилась. В селении сейчас живет только одна семья Нухаева Рабадана.

Высокое искусство амузгинских оружейных дел мастеров, их историческое прошлое с необычайным художественным мастерством воспето народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым в стихотворении «Амузгинцы».

АМУЗГИНЦЫ

Ты нынче, амузгинское селенье, Походишь на подранка журавля. Чернеют очагов твоих каменья, И одичала скудная земля. И два-три дома, словно в целом свете Они одни под сенью облаков, Печально льнут к разрушенной мечети, Чей возраст старше десяти веков. И покосился памятников камень, Их оплела забвения трава, И превратился в прах под нею пламень Сверкавшего над горном мастерства. Ушли творцы прославленных булатов, Клинков, чья суть, как истина, гола. И унесли, как будто в землю спрятав, Потомственную тайну ремесла. Наполеону персы подарили Клинок Тимура, но велик Восток, И знатоки, взглянув, установили, Что это амузгинский был клинок. И там, где в небо вздыбленные глыбы, Как лошадей взметенных косяки, Имам Шамиль и все его наибы Носили амузгинские клинки. Царь почитал пред мужеством заслуги, И грозный пленник, по горам в тоске, Не потому ль Шамиль, жив