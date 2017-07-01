01.07.2017 | 13:56

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Оружие и экипировка черкесского воина было многообразным и совершенным, - максимально приспособленным к военным действиям. В Средневековье черкесская панцирная кавалерия носила шлемы, металлические налокотники, кольчужные перчатки, кольчуги и черкесские кольчужные панцири, клёпанные «на шип». Они были настолько тонкой работы, что панцирь в свёрнутом виде умещался на ладони, при этом его прочность была настолько высокой, что ни стрелой, ни саблей он не пробивался. Основная тактика боя такой панцирной кавалерии была – лава, плотная шеренга всадников, применяемая впоследствии казаками. В Средневековье и позднее черкесы использовали боевых собак породы кавказских овчарок, а также боевых орлов.

Эта тактика подразумевает применение пики, однако черкесы пиками никогда не пользовались. Черкесским мастерам – единственным в мире удалось соединить в одном длинноклинковом оружии и колющие, и рубящие свойства. Это была черкесская сабля – джатэ. Она появилась примерно в XV в. Её длина была до 120 см, рукоять зачастую обтягивалась акульей кожей, а клинок имел интересную форму – он был плавно изогнут и заканчивался 25-30 сантиметровым ровным штыком. Подробности тактики боя такой саблей автору поведал и показал директор исторического музея г. Нальчик, - Феликс Наков, защитивший на эту тему диссертацию. Черкесский панцирник мог отвести удар пики такой саблей просто провернув кисть, при этом её остриё чётко входило в грудь противнику, прорывая за счёт своей формы кольчугу или другой доспех.

Долгое время черкесское воинство пользовалось луками и стрелами, не признавая вообще огнестрельного оружия по понятиям воинской этики, как оружие трусов. Это мнение в конечном итоге погубило мамлюков в битве с турками-османами в 1517 г. Луки сохранялись как парадное оружие вплоть до конца XIX в. в экипировке Конвоя Его Императорского Величества, который набирался полностью из черкесских дворян, - это была личная охрана российских императоров. В последствии, в Черкесии научились качественно делать и ружья, и пистолеты. Причём черкесские ружья отличались узким прикладом для того, чтобы быстро можно было одной рукой выхватить из мехового чехла. Далее ружьё по инерции описывало круг и выйдя на линию огня происходил выстрел. Перезарядка требовала всего нескольких секунд благодаря заряженным газырям.

В бою ружьё было эффективно только в паре с шашкой, заменившей впоследствии саблю-джате. Шашка была более приспособлена и для конного боя на равнине Кабарды, и для пешего в горно-лесной местности Закубанья. На сегодняшний день – это самое быстрое длинноклинковое оружие. Рукоять из ножен вынимается одним поворотом кисти с одновременным выхватыванием и ударом. Дубровин писал: « В деле черкес наскакивает на своего противника с плетью в руке; шагах в двадцати выхватывает из чехла ружьё, делает выстрел перекидывает ружьё через плечо, обнажает шашку и рубит; или быстро поворотив лошадь, уходит назад и на скаку заряжает ружьё для вторичного выстрела». Для ближнего боя обычно использовались пистолеты, входившие в экипировку воина.

Особо хочется сказать о черкесской одежде, - которая, по сути, является совершенной военной формой, оптимально приспособленной для ведения боевых действий. Похоже, что изначально она разрабатывалась для особого воинского подразделения, которое именовалось – псэхи – «водные псы». Это фактически был - черкесский спецназ, аналогом которого стали – пластуны у кубанских казаков. Задачи и, соответственно, одежда у них были абсолютно одинаковы. Впоследствии эту форму одело всё мужское население Черкесии, а немногим позже и всего Кавказа. Газыри, расположенные на груди черкески, являются снаряжёнными патронами с меркой пороха, заткнутые пулей обёрнутой в материю. Под газырями в кармашке натруска из рога с мелким затравным порохом.

Полы черкески можно было заткнуть за пояс, а можно было, сидя в седле, обернуть вокруг бёдер для согрева. Черкеска плотно облегала тело, что способствовало тому, что всадник меньше уставал и его меньше растрясало. На поясе крепился кинжал, шашка, ножны которой были обёрнуты ленточной свечой, пульница, пороховница, жирница для ружья и мазь от ран. На голову одевался суконный длиннополый капюшон – башлык. Он одевался прямо на папаху, но народ убыхов часто носил без головного убора. На ноги либо мягкие сапоги, либо ноговицы и туфли типа мокасин. Бурка была и палаткой, и спальным мешком, и плащом, и шубой. То есть вся одежда была максимально приспособлена для ведения боевых действий в горах в любое время года.

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