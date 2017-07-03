03.07.2017 | 16:49

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20 октября - 15 ноября 1239 год — Героическая оборона вилайата Рича

В течение 27 дней сражались горцы с монгольскими завоевателями. Согласно устной традиции народа, ко времени прихода монголов Рича был крупным населенным пунктом, где было более 700 дворов и мощная крепость, расположенная на господствующей высоте Хъюхъвал. На расстоянии 1,5 километра от этой крепости в сторону села Тпиг, там, где образуется узкое ущелье, существовали «ворота» Рича. Здесь по обеим сторонам реки Чирагъ-чай располагались две мощные сторожевые башни, связанные между собой цепями. Башни имели связь с основной крепостью в селении. Местность АрхатIагар, где находились ворота в аул и располагались сторожевые башни, настолько узка, что небольшая, хорошо вооруженная группа была способна отразить натиск солидного отряда войск. Труднодоступность и оборонительный характер

селения Рича отмечали многие путешественники и военные XVIII-XIX веков. На карте Дагестана, составленной русскими топографами в 1819-1820 годах, показан схематический план села Рича. Оно расположено на склоне горы, окруженной с трех сторон горными речками. С четвертой стороны (с запада), над селением, на горе, стоит оборонительная башня. По гребню горы, прикрывая доступы к селению с севера, идет крепостная стена. Предания гласят, что: «Монголы подкупили двух караульных из местных жителей, которые и открыли ворота в село. Завоеватели окружили аул, чтобы никто не ушел. Но остаткам ричинцев удалось подняться на труднодоступную гору ХIажижаяр, и укрепиться там. В селении оставались старики и дети, которых не успели вывести. Монголы собрали их в местности ГIубратт и растоптали конницей. Тела погибших бросали в большую яму, которую выкопали рядом с селом. Затем собрали запасы кормов, урожая и сожгли их. Горстка защитников, укрывавшихся в мечети, была истреблена, мечеть, и все селение было разрушено». Защитники села нанесли монголам огромный ущерб, сорвали их план молниеносного продвижения вглубь Дагестана. Тем яростен был гнев монголов на ричинцев, и тем невыносимей были неисчислимые бедствия, какие обрушили пришельцы на непокорную землю.

Руководил обороной горцев амир Сабадж ибн Сулейман.

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