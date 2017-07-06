Адыги в Америке

06.07.2017 | 19:18

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Как известно, Соединенные Штаты Америки отличает этническое многообразие. После Китая и Индии эта страна занимает третье место по численности населения — на ее территории проживает около 309 миллионов человек различных национальностей. США не имеет титулованной нации, все ее жители являются эмигрантами или потомками эмигрантов, ставших впоследствии американцами. На сегодняшний день проживает в Штатах и адыгская диаспора.

Первые эмигранты-черкесы прибыли в Америку из Константинополя 1 августа 1923 года и расположились в небольшом отеле одного из районов Нью-Йорка. Помощь они получили от русского сообщества эмигрантов, явившихся первыми аристократами России, которые не смогли смириться с властью большевиков и эмигрировали в Америку после революции. Первая группа адыгов, которая пересекла океан, тоже вышла из Советского Союза. Она оставила родину во время Второй мировой войны в силу различных обстоятельств. Следующая волна адыгов в 1970 году оказалась самой многочисленной. Это были семьи из Сирии и Иордании, чья эмиграция явилась результатом арабо-израильского конфликта. Двенадцать адыгских поселений оказались на оккупированных израильскими войсками территориях.

После войны их жители потеряли дома и работу и вынуждены были покинуть свои земли. Всего в Америке проживает около 7 тысяч адыгов. Большая диаспора существует в Калифорнии. В основном адыги (черкесы) проживают в штате Нью-Джерси. Это связано с тем, что в 1986 г. Ассоциация черкесов Нью-Джерси выкупила часть земли и построила на ней культурный центр. Казбек Натхо, уроженец аула Натухай Тахтамукайского района, проживает в Нью-Йорке уже 60 лет. В США он оказался после Великой Отечественной войны. Долгое время был президентом Адыгэ-Хасэ Нью-Джерси, именно в пору его правления и появилось это здание. Для адыгов в Америке Адыгэ-Хасэ — больше, чем общественная организация. Здесь никогда не бывает пусто, молитвы совершаются регулярно. Члены организации воспитывают в духе Ислама и своих детей: воскресные школы обучают религии, обряду совершения намаза. Также есть еженедельные курсы по изучению адыгейского языка по 4 часа в день. Существует ансамбль народного танца "Нарт" отметивший недавно свой тридцатилетний юбилей. На сегодняшний день в нем занимаются около ста девушек и юношей.

Адаптация, изучение языка, обустройство — все это для адыгов-эмигрантов Америки уже в прошлом. На сегодняшний день каждая адыгская семья имеет хороший дом, проживает в благоприятных условиях. Все образованы и востребованы: есть доктора наук, бизнесмены, полицейские, работающие в Окружном офисе шерифа. Многие открыли собственные фабрики и заводы. Эльдар Уджуху получил образование в Москве. Сегодня он преуспевающий врач-невропатолог, является владельцем собственной клиники в Нью-Йорке. Однако свои корни он не забывает: в доме Уджуху висит семейная реликвия — кинжал дедушки. Эльдар и его жена Ляма старательно прививают детям любовь к национальным традициям и культуре. Их дочь Нэнси Уджуху учится играть адыгские мелодии на гармонике и кларнете, а также танцует и создает национальные костюмы. Сейчас Нэнси 15 лет. Она, как и многие дети адыгов-переселенцев, является представителем нового поколения, выросшего в Америке. Можно с уверенностью говорить о том, что сегодня адыги (черкесы) полностью освоились в США. Многие из них добились больших успехов и состоялись как профессионалы. Америка стала им новой родиной. Однако вместе с тем, они помнят свои корни, чтят традиции предков, прививают детям любовь к национальным обычаям и стараются собственным примером показать им, что никогда нельзя забывать о своей малой родине — черкеской земле. ИА НатПресс.

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