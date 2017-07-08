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Героическая оборона даргинцами крепости Кала-Курейш08.07.2017 | 12:32
Героическая оборона даргинцами крепости Кала-Курейш от намного превосходящих сил персидского Надир-шаха. А также, проявление беспримерной жертвенности защитниками кайтагской столицы, внесших значительный вклад в разгром иранцев. ______________________________________________
... В 1742 году у стен Кала-Корейша состоялась кровопролитная битва, в которой руководил сам 76-летний уцмий Ахмед-хан объединенными силами кайтагцев и акушинцев. Когда даргинцы почти окружили Надира, он понял, что его войско потерпело поражение. Видя это, афшарцы стали отступать и спасли его.
На следующий день иранские войска, значительно превосходившие по численности защитников крепости, ворвались в Калакорейш. Рукопашный бой длился три часа. Разъяренные воины шаха устроили кровавую резню. Такого истребления защитников не было за 2700 лет истории Азии и Европы - свидетельствовал иранский историк Сардадвар.
Крепость пала, но семьи кайтагцев, чтобы не попасть в плен кончали жизнь самоубийством ... женщины сами убивали своих детей, а затем бросались в пропасть. Иранцы не смогли взять в плен даже одного человека.
После падения Кала-Корейша Надир-шах заявил, что важнейшая крепость Дагестана в его руках
Важную роль в провале дагестанской кампании Надир-шаха имели многочисленные победы, одержанные в боях с агрессором в 1742–43 гг. Наиболее значительным сражением из ряда других следует признать сражение у Кала-Корейша - резиденции уцмия, ставшей яркой страницей освободительной борьбы ...
Источники:
1. Сотавов Н.А., "Крах «Грозы Вселенной» в Дагестане", 2013 г., сс. 242-243
2. Рашидов М.Р., "КАЙТАГСКОЕ УЦМИЙСТВО В КОНТЕКСТЕ КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКИ ИРАНА, ТУРЦИИ И РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.", Известия ДГПУ, №1, 2011
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