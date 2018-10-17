Фастфуд - спасение или угроза?

17.10.2018 | 22:28

Фастфуд - это блюда быстрого питания. К ним относятся различная выпечка (пирожки, гамбургеры, шаурма, пицца), картофель фри и многое другое. Фастфуд - популярная еда в данное время.

Для многих людей блюда быстрого питания являются настоящим спасением. Скоростной режим нашей жизни заставляет постоянно экономить время, ведь необходимо успеть сделать так много, а времени для этого, как порой кажется, не совсем достаточно. Фастфуд позволяет сэкономить драгоценное время, так как его не надо тратить на приготовление пищи или на ожидание, пока определённое блюдо приготовят. Проще и быстрее сразу купить готовое и поесть. Кроме того, такой едой обычно можно перекусить на ходу или не отрываясь от насущных дел, что опять же сэкономит некоторое время.

Экономит фастфуд не только время, но и деньги, как считает большинство потребителей. Приём пищи в сети фастфуда обходится дешевле похода в кафе или ресторан.

Однако мало кто из любителей такого быстрого питания задумывается о том, что «спасательный круг» фастфуд на самом деле является камнем на шее, тянущим на дно. Неоднократно доказано, что фастфуд вреден для нашего здоровья. Ущерб человеческому организму наносится вследствие используемых продуктов для приготовления фастфуда, технологии приготовления, условий хранения, способа употребления.

Готовится фастфуд из полуфабрикатов, содержащих в себе пищевые добавки, жиры, консерванты, что крайне негативно влияет на организм человека. А вот необходимых витаминов и минеральных веществ там не наблюдается. Приготовление происходит с добавлением большого количества соли и специй, которые чаще всего призваны заглушить вкус не совсем свежих продуктов. Условия хранения фастфуда далеко не всегда соответствуют нормативам, особую антисанитарию можно заметить в уличных бистро летом.

Заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение, нарушение эндокринной системы - всё это печальные последствия регулярного длительного потребления фастфуда.

Вот и получается, что фастфуд - весьма сомнительное спасение при быстром ритме нашей жизни. Лечение займёт гораздо больше времени и денег, чем будет сэкономлено при помощи сетей быстрого питания.

Совсем избежать употребления нездоровой пищи не получится, но необходимо максимально обезопасить себя. Не рекомендуется покупать фастфуд в незнакомых местах, лучше обратиться в известную знакомую сеть. Ни в коем случае нельзя фастфуд делать своей обычной ежедневной едой, стоит всё-таки потратить немного времени и приготовить ту пищу, от которой организму не будет нанесён вред.

Фото: Fishki

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