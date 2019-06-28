3 шага для одиноких пап, справляющихся с жизнью после развода

Справиться с жизнью после развода для отца-одиночки непросто по множеству причин. Это горе, гнев, боль, одиночество и чувство неудачи. Вы должны научиться двигаться дальше и начать новую жизнь вместе с финансовым бременем, связанным с оплатой вашего адвоката, затратами на создание нового домохозяйства и пособиями на ребенка.

Вот несколько простых способов стать более позитивным и эффективным одиноким родителем.

Исцеление

Вы должны заботиться о себе и исцелиться от развода. Вам приходится иметь дело со всеми неприятными эмоциями, которые вызвал конец вашего брака.

Только взглянув непосредственно на каждую эмоцию, которая вас охватывает, вы сможете справиться с ней и поставить ее на свое место. Если вы не проработаете свои чувства по поводу вашего развода, вы будете обречены носить их с собой всю оставшуюся жизнь.

Несмотря на то, что вы будете выполнять тяжелую работу, это не значит, что вы должны делать все самостоятельно. Есть много людей, которые будут рады поддержать вас: ваша семья, друзья, духовный лидер, психотерапевт или коуч по бракоразводным процессам.

Бонус здесь в том, что, как только вы исцелитесь, ваши дети это заметят. И когда они поверят и увидят, что с вами все в порядке, они тоже смогут исцелиться.

План

Как и все остальное после развода, ваше финансовое состояние тоже изменится. Совокупного дохода больше не существует. Теперь вам нужно выяснить, как вы будете самостоятельно покрывать все свои расходы, обязательства и любые долги.

И единственный способ сделать это с помощью плана и бюджета. У вас также нет причин для того, чтобы самостоятельно все это прорабатывать. В зависимости от вашей ситуации, вы можете посетить веб-сайты, которые помогут вам более полно понять все аспекты финансов, обратиться к финансовым консультантам, и, если вы готовы, попросить повышения на работе.

Родитель

Воспитание после развода отличается от воспитания в браке. Когда ваши дети с вами, вы - родитель. Это означает, что бы ни возникало, вы должны с этим справиться.

Воспитание одним родителем после развода также означает, что вам предстоит общаться со вторым родителем ваших детей. Если вы являетесь родителем, вы будете много общаться. Если у вас параллельное воспитание, вы будете общаться меньше.

Независимо от того, как часто вам нужно лично общаться с другим родителем, ваши дети будут думать о них. Таким образом, несмотря на развод и наличие одного родителя, другой родитель будет всегда частью вашей жизни.

Таким образом, вы должны выяснить, как сделать отношения с вашим бывшим супругом как можно менее конфликтными. Вам не нужно это выяснять самостоятельно. Вы можете обратиться к семейным терапевтам, индивидуальным консультантам, другим одиноким родителям, которые успешно взаимодействуют со своими бывшими супругами, и тренерам.

Когда вы начнете добиваться прогресса на всех трех этапах, вы заметите, что все не так плохо, как казалось в начале развода.

И чем большего прогресса вы добьетесь, тем будет лучше.

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Фото: s-d-nn.ru