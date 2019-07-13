Техники обучения детей внимательности

Все больше и больше взрослых знакомятся с понятием осознанности и внимательности. Воспроизведение внимательности учит детей тому, что они могут лучше понять и овладеть этим навыком. Затем, постепенно, по мере того, как они видят результаты, у них появится внутренняя мотивация продолжать работать над этими навыками.

Вот несколько интересных упражнений на осознанность, которые вы можете выполнять с детьми всех возрастов.

Дыхание животом.

Здоровые дыхательные техники для расслабления и осознанности включают дыхание с помощью диафрагмы. Это заставляет ваш живот подниматься и опускаться. Попросите ребенка лечь на спину или расслабиться в кресле. Пусть они положат руки на живот и сосредоточатся на том, чтобы двигать их вверх и вниз с каждым вдохом. Пусть они медленно дышат, считая до четырех на вдохе и выдохе. Некоторым детям может понадобиться дополнительная мотивация, особенно маленьким детям. Например, можно уравновесить какую-нибудь игрушку на животе и наблюдать за тем, как она двигается вверх и вниз.

Прислушивание.

Сосредоточение внимания на звуках в комнате, на определенном звуке, таком как колокол, на песне, на дожде или на каком-либо другом звуке, является отличным способом научить их присутствовать, осознавать и наблюдать.

Осознанная прогулка.

Другими словами, прогулка на природе. Сосредоточьтесь на том, чтобы замечать вещи, происходящие вокруг во время прогулки. Обращайте внимание на мелкие детали, которые они обычно пропускают. Что они могут слышать, видеть, чувствовать? Переместите фокус с разговоров или игр.

Сенсорные флаконы.

Возьмите пустую бутылку с водой и наполните ее водой, пищевым красителем и блестками. Вы можете добавить мыло для большей текстуры. Затем попросите ребенка встряхнуть ее и наблюдать за ней. Поведите некоторое время в тишине, наблюдая за происходящим в бутылке, ожидая, пока ее содержимое осядет. Это упражнение фокусирует детей на одном смысле и одном объекте. Это позволяет им практиковаться, избегая случайных мыслей и присутствуя в данном моменте, наблюдая и сосредотачиваясь только на одном визуальном фокусе.

Шоколадная осознанность.

Наслаждайтесь закуской или угощением и наслаждайтесь им внимательно. Кусок простого шоколада идеален (пока нет аллергии). Пусть они положат его на язык и пусть он растает. Пусть они обращают внимание на то, какой у него вкус и как оно ощущается. Пусть они заметят, как кусочек шоколада меняется по мере таяния. Затем попросите их поделиться своими наблюдениями.

Балансировка книг.

Пусть дети встанут с поднятой рукой, ладонью вверх. Поместите на нее книгу. Подождите минуту или две. Попросите их обратить внимание на физические ощущения от удержания книги, напряжение мышц, то, как книга становится тяжелее и т. д.

Прогрессивное расслабление мышц.

Сосредоточив внимание на отдельных частях тела, сделайте так, чтобы они напрягли часть тела на десять секунд, а затем отпустили на десять секунд, работая с телом. Например, начните с ног и двигайтесь до головы.

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Фото: smartkids.vn.ua