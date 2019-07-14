Как поддержать психику ребенка
Тем не менее, эмоциональные и психические потребности ребенка не всегда бывают настолько очевидными. Хорошее психическое здоровье дает детям возможность ясно и четко мыслить, ориентироваться в социальной среде, осваивать новые навыки, повышать самооценку и развивать позитивный кругозор.
Вот основы хорошего психического здоровья ребенка.
Подарите детям безусловную любовь.
Дети должны понимать, что вы их любите независимо от их достижений.
Воспитывайте в детях уверенность и чувство собственного достоинства.
Хвалите и поощряйте их. Ставьте перед ними реалистичные цели. Будьте честны в своих ошибках. Избегайте сарказма.
Поощряйте детей играть.
Время для игр настолько же важно для развития ребенка, насколько и питание. Игра помогает детям проявить творческий подход, развить навыки решения проблем и самообладания, а также научиться ладить с другими.
Записывайте детей на занятия после школы, особенно если они остались после школы дома одни.
Это отличный способ для детей оставаться продуктивными, узнавать что-то новое, улучшать самооценку и иметь что-то, чего можно ожидать в течение недели. Или проверьте детей после школы, если они дома одни. Дети должны знать, что даже если вы не находитесь там физически, вы думаете о них и интересуетесь тем, как они провели свой день и как они проведут его остаток.
Обеспечьте безопасную и надежную среду.
Страх может быть очень реальным для ребенка. Попробуйте выяснить, что его пугает. Будьте любящими, терпеливыми и вселяющими надежду, не критичными.
Дайте соответствующее руководство при необходимости.
Будьте твердыми, но добрыми и реалистичными в своих ожиданиях. Цель состоит не в том, чтобы контролировать ребенка, а в том, чтобы помочь ему или ей научиться самоконтролю.
Связь.
Найдите время каждый день после работы, чтобы выслушать своих детей и поговорить с ними о том, что происходит в их жизни. Делитесь эмоциями и чувствами со своими детьми.
Получите помощь.
Если вас беспокоит психическое здоровье вашего ребенка, проконсультируйтесь с учителями, консультантом или другим взрослым, у которого может быть информация о его или ее поведении. Если вы считаете, что есть проблема, обратитесь за профессиональной помощью. Раннее выявление и лечение могут помочь детям при обнаружении проблем психического здоровья, а также помочь полностью раскрыть свой потенциал.
Читайте также: Как вырастить ребенка оптимистом
Фото: etaloni.ge