А какой вы "цифровой родитель"?

Нравится нам это или нет, цифровой мир - это важная часть жизни наших детей. Согласно исследованию Pew Research Center, проведенному в 2015 году, 92% подростков, пользующихся интернетом, ежедневно получают доступ к онлайн-контенту, тратя почти 200 минут онлайн каждый день! Это объясняет, почему в наши дни так много молодых людей застряли на разных экранах и почему социальные сети так сильно на них влияют.

Хотя большинство родителей согласны с тем, что им необходимо играть активную роль в управлении жизнью своих детей в Интернете, их подходы сильно различаются. Александра Самуэль, исследователь и автор книги «Работай умнее с социальными сетями», наметила 3 ​​различных стиля цифрового воспитания на основе данных, собранных более чем из 10 000 родителей из Северной Америки. Она предлагает три типа цифровых родителей: ограничители, помощники и наставники.

1. Ограничители

Родители-ограничители предпочитают как можно больше воспитывать детей в автономном режиме и делают все возможное, чтобы ограничить время просмотра. Подавляющее большинство родителей, практикующих этот стиль воспитания, предпочитают не исследовать новые технологии, программы и приложения, чтобы делиться ими со своими детьми, и они редко разговаривают со своими детьми о технологиях. Они также не прилагают никаких усилий для инвестирования в технические навыки своих детей.

В результате того, что их дети не попадают в цифровой мир, их дети становятся цифровыми изгнанниками. Им не хватает знаний, навыков и этикета, чтобы стать ответственными цифровыми гражданами, и они не готовы к тому, что содержит интернет.

2. Помощники

Цифровые ограничители и цифровые помощники находятся на противоположных сторонах спектра цифрового воспитания. Там, где ограничители устанавливают строгий контроль экранного времени своих детей, помощники не устанавливают ничего. Они используют непринужденный подход к цифровому миру. Хотя они и признают, что интернет и технологии являются важной частью онлайн-жизни их детей, они редко дают рекомендации по изучению этого мира. Они доверяют своим детям делать свой выбор в Интернете.

3. Наставники

Цифровые наставники - это те, кто нашел золотую середину между цифровыми ограничителями и помощниками. Эти родители осознают важность онлайн-мира и делают все возможное, чтобы превратить своих детей в ответственных цифровых граждан. Цифровые наставники - активные родители, которые не только любят проводить время со своими детьми в Интернете, но и активно развивают навыки своих детей в области цифровых технологий, записывая их в различные технические классы, мастерские или лагеря. Они также стремятся исследовать конкретные приложения, программы или устройства, чтобы они могли понять, что они собой представляют, прежде чем представлять их своим детям. Вместо того чтобы бояться технологий и Интернета, они предпочитают принимать обоснованные решения.

При таком подходе к воспитанию детей дети разбираются в цифровых технологиях и, следовательно, с меньшей вероятностью столкнутся с какими-либо проблемами, когда попадут в сеть. Благодаря мудрости и руководству их родителей у них есть ресурсы и знания о том, как использовать цифровые инструменты и как вести себя в Интернете.

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Фото: onemlojistik.com