Как реагировать родителям на упреки подростка

Родители привыкли обеспечивать детей всевозможными материальными благами, отдавая последнее, надрываясь на нескольких работах. Их отпрыски чаще всего даже не подозревают, какой ценой все это достается. Психологи считают, что подросткам пойдут на пользу трудности и ограничения.

Не умеют ценить то, что имеют

Оказавшись на отдыхе в поселке под Анапой, 14-летний подросток презрительно сморщил нос. Ему не понравились мини-гостиница без бассейна, пляж без шезлонгов, отсутствие прогулочных яхт и парашюта, к которым он привык в Турции и Хургаде. Расстроенную мать одолели тревожные мысли: «Чем его утешить? Вдруг он вообще откажется плавать?»

Другой женщине досталось от 15-летней дочери за то, что в квартире грязно. Модная девочка даже не заметила, что мать вот уже две недели разрывается на части между квартальным отчетом и визитами в больницу к отцу. А ведь дочь могла бы помочь в домашних делах, но привыкла, что все для нее.

Еще одна 17-летняя девица с издевкой спросила у отца: «Когда мне айфон купишь? Или опять денег не хватает?» Мужчине стало неудобно, потому что средств действительно мало и они нужны на продукты питания, коммунальные платежи. Его тепло, поддержка и забота перечеркиваются дочерью на корню отсутствием денег на айфон.

Равнодушным все равно, на них не действуют упреки. Это настоящая ловушка для ответственных и чутких родителей, которые привыкли почти все тратить на ребенка. При этом им постоянно кажется, что они мало делают для дочери или сына. Почему ребенку не хватает? Значит нужно стараться еще больше?

Как себя вести родителям

Психологи наоборот советуют делать меньше. Это заблуждение считать, что если вывернешься наизнанку, ребенок будет доволен и оценит. В действительности у детей недостаточный жизненный опыт и нет критериев оценки родительской заботы. Они никогда не были на месте отца или матери. Ребенок будет считать, что взрослым все дается с легкостью и ничего не стоит. А если родители в чем-то отказывают, то делают это из вредности. Так будет продолжаться до тех пор, пока он не поймет, что это не так.

Подросток, подобно любому нормальному человеку уверен, что «хорошо», это когда лучше, чем обычно. Если нормой для него является лето среди зимы в ОАЭ, дорогие гаджеты, модная одежда, то у него счастливая жизнь. Однако ему негде узнать, что бывает иначе, и для кого-то это норма. Он не знает, какой ценой достается родителям это «хорошо». Будет неправильно считать его неблагодарным, он просто неопытный. И не ему ставить матери «пятерку» за выполнение родительского долга.

Приходит время и умилительные малыши, нуждающиеся в заботе и защищенности, становятся подростками, которым необходимо научиться преодолевать жизненные трудности. Исходя из этого ограничения им будут полезны.

Поэтому в ответ на реплику: «Грязно», стоит предложить ребенку убрать в квартире. Если не нравится пляж, пусть придумает: чем заняться, чтобы не отравлять отдых матери.

Иной раз родителям полезно употребить банальную фразу: «Я деньги не печатаю». Подросткам необходимо рассказывать о том, как трудно зарабатываются деньги, и что в банке не лежит на счету миллион. Хорошо, если все это ребенок поймет до достижения 18 лет. Тогда подросток начнет замечать не то, что родители не сделали, а то, что они для него делают.

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Фото: psicologiayautoayuda.com