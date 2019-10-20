Почему родителям иногда разрешается поплакать на глазах у ребенка

Многие родители считают, что плакать на глазах у детей нельзя, так как это проявление слабости и вообще нежный растущий организм нужно беречь от негативных впечатлений. Но психологи уверены, что искреннее проявление эмоций взрослыми пойдет детям на пользу.

Почему не нужно прятать свои слезы

Не стоит прятать слезы от детей, они должны знать, что мама - живой человек, а не робот. Проявление человеческих чувств является нормой. Способность осознавать и выражать свои эмоции остается неотъемлемой частью эмоционального интеллекта. Если родители расстроены и рыдают из-за смерти близкого родственника, дети тоже сильно опечалены случившимся горем и проявление сильных эмоций объединит взрослых с ребенком.

Единение с мамой и папой дает младшему члену семьи осознание того, что чувство печали в такой трагической ситуации вполне нормально. Так они разделят свое горе пополам и легче его переживут.

Вместе с тем не стоит ударяться в крайности, ребенка могут напугать очень сильные проявления отчаяния взрослых. Главное, опираясь на возраст детей, постараться четко и доступно рассказать о причине своего большого огорчения, дать понять, что в общем все нормально и в будущем будет все хорошо.

Родители должны объяснить своему чаду, что ему нечего опасаться, и он может в любой момент обсудить с ними причину своего беспокойства.

Когда взрослые делятся с ребенком своими эмоциональными переживаниями и тем, как стараются их преодолеть, то в это время учат его полезному жизненному опыту и дают понять, что в обсуждении своих эмоций нет ничего плохого. Такие откровенные беседы укрепляют взаимоотношения родителей с детьми.

Стоит отметить, что побуждать к выражению своих чувств следует и девчат, и ребят. Ведь во многих семьях распространена установка, что мужчине стыдно плакать, он должен быть сильным. Тем самым причиняется серьезный урон всему обществу.

Дозированная информация

Но бывает так, что повод для слез взрослого сложно объяснить ребенку. При таких обстоятельствах информацию следует давать дозировано и в том варианте, который будет доступен для детского понимания. В противном случае у ребенка может уйти почва из под ног, он утратит чувство безопасности и стабильности своей жизни, либо начнет испытывать вину за слезы родителей. Главное, не скрывать все в себе, нужно разговаривать с детьми, иначе их воображение нарисует такие картины, которых родители хотели избежать.

А еще не нужно перегибать палку и часто рыдать на виду у детей. Иначе они решат, что все ужасно. Дети не знают, как помочь матери и отцу, и от осознания своей беспомощности у них возникнет чувство страха и вины.

Немаловажный момент - интенсивность слез. Одно дело немного прослезиться после просмотра мелодрамы, проявив на глазах у детей свою человечность, и совсем другое - безудержные рыдания. Если взрослый не в состоянии сдерживать себя, лучше чтобы ребенок этого не видел.

Внезапные, бесконтрольные взрывы эмоций могут чересчур напугать ребенка. Не всегда удается защитить свое чадо от бурной реакции, но родители обязаны сделать все возможное, чтобы этого не случилось.

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