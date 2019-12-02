Самостоятельный ребенок - мечта или реальность?

Современные родители, а следом за ними воспитатели и учителя все чаще сталкиваются с проблемой несамостоятельности детсадовцев и учеников начальных классов школы. А ведь это важный аспект развития ребенка, упрощающий жизнь ему и окружающим взрослым. Именно поэтому самостоятельный ребенок вызывает такую гордость у родителей и неподдельное восхищение у других людей. В чем же секрет самостоятельности ребенка?

Как и в большинстве случаев, огромную роль играют родительские любовь и авторитет. Во-первых, важно, чтобы ребенок чувствовал свою нужность и не боялся лишний раз проявить инициативу. «Я сам» - это первый и главный шаг на пути к самостоятельности. Если родители тепло откликнулись на такой порыв и помогли осуществить задуманное, им не о чем беспокоиться - фундамент развития самостоятельности заложен. Во-вторых, терпение и только терпение, потому что на первых порах попытки чада делать что-либо редко увенчиваются успехом. В-третьих, поощрение и никакого разочарования. Необходимо хвалить малыша за помощь, за проделанную работу, конструктивно (в соответствии с возрастом) объяснять, что получилось хорошо, что не очень и почему. Также важно, чтобы ребенок не только стремился что-то делать сам, но и имел перед глазами положительный пример родителей, занятых делом и выполняющих какую-либо работу.

Кроме того, нужно сформировать у ребенка связь между понятиями «самостоятельность» и «взрослость», ведь только большие и умные дети способны делать осознанный и правильный выбор, они многое умеют и учатся новому. Вообще, научить ребенка выбирать - значит сильно поднять его положительную самооценку и научить самостоятельности в целом. На первых порах это умение формируется в игровой форме или несложных жизненных ситуациях: каким цветом раскрасить машинку/цветочек, из какой тарелки есть - синей или зеленой, куда идти гулять - в парк или сквер, какую игрушку взять в дорогу и т.д. Для ребят постарше можно устраивать игры с полосой препятствий или поиском клада - это тоже развивает мышление в критической ситуации и учит выбирать осознанно и быстро.

Если все подходящие моменты для развития самостоятельности кажутся упущенными или ребенок не проявляет никакой инициативы, это не повод расстраиваться. Важно ненавязчиво привлекать маленького человека к выполнению несложных заданий и помощи, к примеру, полуторагодовалый ребенок в состоянии донести фантик до мусорки или сложить игрушки в коробку, особенно если ему это представили в игровой интересной форме. Чем старше ребенок, тем сложнее задание - сложить вещи в стиральную машину, вытереть посуду, помочь завести тесто на пирожки, заправить кровать или сходить в магазин. И за все нужно хвалить и радоваться своим маленьким помощником, искренне и с полной самоотдачей.

Формирование у ребенка базовых навыков и предоставление ему возможности реализовывать их, осуществлять самостоятельный выбор и пробовать новое - залог его правильного развития, самостоятельности и умения заботиться о себе и окружающих.

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