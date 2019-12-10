11 преимуществ чтения сказок на ночь для детей

Чтение сказок на ночь для вашего малыша может быть очень увлекательным. Ин или она жаждет их. Дети не только узнают много историй, но также улучшают коммуникативные навыки, память и слуховые способности. В этой статье мы рассмотрим 11 преимуществ чтения сказок на ночь для вашего ребенка.

Развивает когнитивные навыки

Когда вы читаете сказки на ночь для своего ребенка, он усваивает информацию о языке, слушая рассказы. Он также изучает искусство чтения слева направо, поскольку он продолжает расти. Дети, которым около года, могут развить свои навыки решения проблем, а те, кому около десяти месяцев, могут выучить несколько слов, только слушая эти сказки.

Улучшает внимание

Если вы хотите, чтобы ваш малыш приобрел привычку к чтению, вовлечение его в чтение сказки на ночь может стать отличным способом сделать это. Это не только здоровая привычка, но и полезная на протяжении всей жизни.

Развивает личность и знания

Сказки на ночь могут помочь вашему малышу в обучении его жизненным урокам. Они помогут в развитии его личностных качеств и знаний.

Развивает коммуникативные навыки

Чтение сказок - это отличный способ укрепить словарный запас вашего ребенка, структуру предложений, коммуникативные навыки, память, навыки слушания и навыки распознавания языка.

Усиливает связь между родителями и детьми

Согласно исследованию, почти 60% родителей используют книги, чтобы их дети открылись им и выразили свои чувства. Почти 54% родителей считают, что чтение сказок на ночь сближает их с ребенком и имеет важное значение для развития их доверительных и дружеских отношений.

Снимает беспокойство

Чтение историй поможет вашему ребенку расслабиться и отдохнуть душой и телом перед сном. Эта здоровая привычка поможет ему погрузиться в совершенно другой мир и избавит от всех беспокойств и стрессов.

Поощряет чтение

Когда вы читаете сказки своему ребенку, это заставляет его хотеть читать самостоятельно. Это будет очень полезно для разжигания внутри себя пожизненной любви к книгам.

Вдохновляет детей

Когда вы читаете сказки своему ребенку, они переносят их мысли в вымышленные миры. Где-то в своем воображении они живут жизнью персонажей. Они также начинают создавать свои собственные истории.

Поощряет социальное и эмоциональное развитие

Чтение сказок поможет вашему малышу развить идеи и представления о различных вещах, таких как игрушки, животные и т. д. Позже вы можете обнаружить, что он может выражать свои чувства и даже использовать новый словарный запас.

Становится привычкой

Когда вы регулярно читаете сказки на ночь своему ребенку, это становится частью их жизни. И в дальнейшем вам не придется постоянно просить его прочитать то или другое, когда он вырастет.

Делает детей счастливее экрана

Согласно исследованию, 90% счастливее, когда читают и пишут, по сравнению с тем, когда они смотрят свои любимые мультфильмы. Поэтому крайне важно побудить вашего ребенка отключиться от цифрового мира и наслаждаться чтением книг.

Даже если ваш ребенок может читать книгу самостоятельно, вы все равно можете участвовать в чтении его сказки на ночь. Это только укрепит вашу связь с ребенком, и вы также сможете провести некоторое счастливое время со своим ребенком.

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Фото:subscribe.ru



