Родители и дети

Как помочь подростку с тревогой и депрессией?

Может быть несколько причин, по которым ваш подросток страдает от депрессии или тревоги. Например, успеваемость в школе, социальный статус, отношения с друзьями или даже семейной жизнью.

Но какой бы ни была причина, в случае, если друзья, семья или другие вещи, которыми любит заниматься ваш подросток, не помогут улучшить его состояние, есть большая вероятность того, что он / она страдает от депрессии. Если ваш подросток страдает от беспокойства, он может чувствовать следующее:

  • Паника, которая может взяться из ниоткуда
  • Волнение, страх
  • Тревога, что может случиться что-то плохое
  • Чувство отделенности от своего физического я

Руководство для родителей по подростковой депрессии и тревоге

Симптомы подростковой депрессии

  • Сложность концентрации
  • Потеря памяти
  • Неуместное чувство вины
  • Трудность принятия решений
  • Апатия
  • Озабоченность смертью и умиранием
  • Отстраненность от друзей
  • Внезапное падение оценок
  • Грусть
  • Потеря интереса к еде или навязчивое переедание
  • Употребление алкоголя или наркотиков
  • Жалобы на боль

Как это диагностируется?

Могут проводиться беседы и психологические тесты с подростком, его друзьями, членами семьи и учителями. Медицинские работники оценивают степень депрессии на основе этих тестов, а рекомендации по лечению делаются на основе собранных данных. В дополнение к этому, врач проведет оценку подростка на предмет риска суицидальных явлений.

Можно ли это лечить?

Да, лекарства и психотерапия - это лишь немногие из множества методов лечения депрессии. Тем не менее, поддержка семьи, а также поддержка со стороны учителей и друзей имеет важное значение для улучшения состояния. Можно ли назначать антидепрессанты подросткам?

Антидепрессанты могут увеличить риск суицидального мышления и поведения у детей или подростков с депрессией. Поэтому использование антидепрессантов у молодых пациентов требует тщательного контроля лечащим врачом.

Что вы можете сделать, чтобы облегчить депрессию и беспокойство подростков?

Может быть несколько способов, которые могут помочь вашему ребенку снизить уровень стресса.

  • Не защищать чрезмерно. Позвольте вашему подростку совершать ошибки. Принятие решений за них может восприниматься как недостаток веры в их способности, и это заставит их чувствовать себя менее уверенно.
  • Не всегда ожидайте, что они будут делать то, что вы от них хотите.
  • Замена наказания положительным подкреплением фактически приведет к хорошему поведению.
  • Если вы чувствуете, что у вашего ребенка депрессия, поговорите с ним о том, что он чувствует. Даже если вы чувствуете, что проблема не представляет реальной проблемы, просто помните, что это реально для того, кто растет.
  • Вы не можете заставить их идти по пути, который вы хотели, в подростковом возрасте. Предоставьте им свободу, когда дело доходит до их выбора.
  • Вашему ребенку не всегда хочется разговаривать с вами, и это нормально. Дайте им понять, что вы всегда рядом с ними, когда они захотят поговорить.
  • Вы можете предложить своему ребенку открыто поговорить с кем-то, с кем, по вашему мнению, они близки. Это может быть член семьи или друг.

Конечно, вашему подростку может потребоваться некоторое время, чтобы преодолеть депрессию или беспокойство. В какой-то момент можно также почувствовать, что все, что они делают или думают связано с негативом, но просто помните, что все, чего хочет подросток в это время, - это любовь окружающих его людей и особенно родителей.

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Фото:thuocnamhay.com