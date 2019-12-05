Как помочь подростку с тревогой и депрессией?

Может быть несколько причин, по которым ваш подросток страдает от депрессии или тревоги. Например, успеваемость в школе, социальный статус, отношения с друзьями или даже семейной жизнью.

Но какой бы ни была причина, в случае, если друзья, семья или другие вещи, которыми любит заниматься ваш подросток, не помогут улучшить его состояние, есть большая вероятность того, что он / она страдает от депрессии. Если ваш подросток страдает от беспокойства, он может чувствовать следующее:

Паника, которая может взяться из ниоткуда

Волнение, страх

Тревога, что может случиться что-то плохое

Чувство отделенности от своего физического я

Руководство для родителей по подростковой депрессии и тревоге

Симптомы подростковой депрессии

Сложность концентрации

Потеря памяти

Неуместное чувство вины

Трудность принятия решений

Апатия

Озабоченность смертью и умиранием

Отстраненность от друзей

Внезапное падение оценок

Грусть

Потеря интереса к еде или навязчивое переедание

Употребление алкоголя или наркотиков

Жалобы на боль

Как это диагностируется?

Могут проводиться беседы и психологические тесты с подростком, его друзьями, членами семьи и учителями. Медицинские работники оценивают степень депрессии на основе этих тестов, а рекомендации по лечению делаются на основе собранных данных. В дополнение к этому, врач проведет оценку подростка на предмет риска суицидальных явлений.

Можно ли это лечить?

Да, лекарства и психотерапия - это лишь немногие из множества методов лечения депрессии. Тем не менее, поддержка семьи, а также поддержка со стороны учителей и друзей имеет важное значение для улучшения состояния. Можно ли назначать антидепрессанты подросткам?

Антидепрессанты могут увеличить риск суицидального мышления и поведения у детей или подростков с депрессией. Поэтому использование антидепрессантов у молодых пациентов требует тщательного контроля лечащим врачом.

Что вы можете сделать, чтобы облегчить депрессию и беспокойство подростков?

Может быть несколько способов, которые могут помочь вашему ребенку снизить уровень стресса.

Не защищать чрезмерно. Позвольте вашему подростку совершать ошибки. Принятие решений за них может восприниматься как недостаток веры в их способности, и это заставит их чувствовать себя менее уверенно.

Не всегда ожидайте, что они будут делать то, что вы от них хотите.

Замена наказания положительным подкреплением фактически приведет к хорошему поведению.

Если вы чувствуете, что у вашего ребенка депрессия, поговорите с ним о том, что он чувствует. Даже если вы чувствуете, что проблема не представляет реальной проблемы, просто помните, что это реально для того, кто растет.

Вы не можете заставить их идти по пути, который вы хотели, в подростковом возрасте. Предоставьте им свободу, когда дело доходит до их выбора.

Вашему ребенку не всегда хочется разговаривать с вами, и это нормально. Дайте им понять, что вы всегда рядом с ними, когда они захотят поговорить.

Вы можете предложить своему ребенку открыто поговорить с кем-то, с кем, по вашему мнению, они близки. Это может быть член семьи или друг.

Конечно, вашему подростку может потребоваться некоторое время, чтобы преодолеть депрессию или беспокойство. В какой-то момент можно также почувствовать, что все, что они делают или думают связано с негативом, но просто помните, что все, чего хочет подросток в это время, - это любовь окружающих его людей и особенно родителей.

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Фото:thuocnamhay.com



