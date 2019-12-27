Контроль, критика, шутки: типы нездоровых отношений между матерью и дочерью

То, что вы когда-то считали нормальным поведением, на самом деле может быть токсичным. Есть некоторые признаки того, что вы стали свидетелями нездоровых отношений между матерью и дочерью, которые крайне нуждаются в восстановлении. Эти признаки свидетельствуют о наличии проблем, и если вы сможете вовремя их отследить, вы сможете сохранить свои отношения.

Нездоровые отношения матери и дочери бывают разных форм. Не существует особых способов описания характеристик. С другой стороны, эти отношения можно определить в категории, чтобы помочь выделить типы. Вот несколько примеров и то, какое влияние они оказывают на будущее.

Чрезмерно контролирующая мать

Эта форма воспитания часто встречается в отношениях матери и дочери. Это также считается нормальным способом воспитания для матерей, которые перенесли такое же отношение со стороны своих матерей. Контролирующие матери уделяют мало внимания чувствам и потребностям дочери. Они часто проецируют набор потребностей на свою дочь и говорят, что это ради счастья их дочери.

В то же время мать будет держать дочь в постоянном напряжении, чтобы легче было контролировать всю ее жизнь. Дочь подчиняется, потому что она считает, что она никогда не бывает достаточно хороша, чтобы делать что-то самостоятельно. Такое поведение может повлиять на то, как дочь учится в школе или как ведет себя на работе, это мешает ей достичь более высоких целей. Эта модель также может повториться при воспитании собственной дочери.

Критические отношения

Нет ничего страшного в том, чтобы критиковать некоторые вещи, но критика в адрес всего, что говорит или делает ваша дочь, наносит вред. Чрезмерная критичность проявляется во многих отношениях матери и дочери. Вот почему мы видим, как многие матери заставляют своих дочерей делать больше и выглядеть лучше.

Если молодая женщина терпит неудачу, ее мать, склонная к постоянной критике, распознает каждую ее неудачу и раздувает ее до гораздо больших масштабов, чем она есть на самом деле. Такое поведение матери будет мешать дочери любить себя правильно. Она никогда не будет думать, что она достаточно хороша.

Большая шутка

Иногда отношения между матерью и дочерью в буквальном смысле могут показаться одной большой шуткой. Во многих семьях родители, как матери, так и отцы, шутят над своими детьми.

Это может быть хорошо, если эти шутки происходят от случая к случаю. Но когда мать постоянно шутит над своей дочерью, это может нанести психологическую травму. После того, как родители просто пошутили, ребенок начинает полагать, что это факты, оскорбления, которые родитель хочет сделать, но обращает их в комическую форму.

Дети умные. Они слышат все и читают между строк. В то время как некоторым матерям просто нравится шутить над своими детьми, они не понимают, что их слова способны подорвать чувство собственного достоинства дочери.

Отношения матери и дочери можно восстановить

Не отчаивайтесь, если в какой-либо из моделей вы увидели что-то похожее на вашу ситуацию. Все можно исправить. Просто начните общаться, поговорите по душам, выслушайте и услышьте свою дочь. Попробуйте вместе найти пути решения проблем. Вы будете удивлены, сколько всего Вам могут рассказать собственные дочери.

Фото:fotostrana.ru



