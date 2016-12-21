Путин делает Грузии намеки

11.02.2014 | 18:03

Владимир Путин не исключает возможности проведения переговоров с руководством Грузии. Президент России заявил об этом в Сочи. В свою очередь, руководство Грузии готово к диалогу и намерено детально изучить заявление российского лидера. Таким образом, к встрече готовы обе стороны, но состоится ли она в ближайшем будущем?

Президент и премьер-министр Грузии готовы встретиться с Владимиром Путиным. Так отреагировали Георгий Маргвелашвили и Ираклий Гарибашвили на заявление Путина, который сообщил, что может пообщаться с руководством Грузии, если в Тбилиси изъявят такое желание.

Первым на реплику Путина откликнулся президент Маргвелашвили. Глава Грузии заявил, что готов к диалогу, однако прежде намерен провести консультации, в том числе с зарубежными партнерами. Георгий Маргвелашвили назвал грузино-российские отношения "наиболее проблематичными" и заверил, что намерен детально проанализировать предложение Владимира Путина.



Грузия не может без России

Не намерен отставать от президента и премьер-министр Гарибашвили. Глава правительства также готов встретиться с руководством России, если это придаст "позитивный импульс двусторонним отношениям". Премьер не уточнил, имел ли он в виду конкретно Путина или власти России в целом.

Информация о возможной встрече президентов России и Грузии появлялась в СМИ и раньше. Несколько дней назад администрация президента России выступила с заявлением, что не исключает этой возможности, если Георгий Маргвелашвили прибудет в Сочи. Однако незадолго до начала Олимпиады руководство Грузии приняло решение не посылать правительственной делегации на эти соревнования. Поехали лишь грузинские спортсмены и их тренеры. Таким образом грузинская сторона отделила политику от спорта. Тбилиси попытался продемонстрировать, что в спорте между Россией и Грузией никаких проблем нет. А вот до урегулирования политических разногласий пока еще далеко.

Основная тема, по которой России и Грузии рано или поздно предстоит начать переговоры — статус Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость этих двух республик. Тбилиси же считает их оккупированными территориями и требует вывода оттуда российских войск. В свою очередь, в Москве отмечают, что российские базы находятся там в соответствии с договором о военном сотрудничестве с Сухумом и Цхинвалом.

Эксперт по политическим вопросам Сосо Цискаришвили говорит, что у встречи высшего руководства Грузии и России должны быть предварительные основания. "Эту тему подняли журналисты, которые задали Путину вопрос об этой встрече, — сказал эскперт в интервью GeorgiaTimes. — А ведь существуют соответствующие дипломатические каналы, при помощи которых можно организовать ее".

"Интерес к такой встрече очень высок, и я не исключаю, что если решение будет принято, то состав ее участников изменится — он расширится, исходя из новой грузинской Конституции, по которой фактическим главой государства является премьер-министр. Пока я не вижу оснований для такой встречи, тем более в рамках Олимпиады. Однако рано или поздно проведение таких переговоров является неизбежным", — уверен Цискаришвили.

А вот эксперт по политическим вопроса Ника Читадзе считает, что встреча обязательно должна состояться на нейтральной территории. "Пока встреча возможна лишь на теоретическом уровне, — сказал Читадзе в интервью GeorgiaTimes. — Встреча может состояться лишь в том случае, если инициатива будет исходить от российской стороны, но не от Грузии. А слова Путина как раз являются намеком на то, что инициатива должна исходить от Тбилиси. Эти переговоры ни в коем случае не должны проходить в России, а тем более во время сочинской Олимпиады. Хотя я против проведения этой встречи и в Москве и в каком-либо другом городе России. Переговоры должны быть проведены в нейтральной стране. А во-вторых, в повестке дня должен быть внесен вопрос территориальной целостности Грузии. Просто проведение встречи ради встречи, по моему мнению, лишено смысла".

По мнению аналитиков, ситуация по поводу возможной встречи президентов России и Грузии прояснится после сочинской Олимпиады, поскольку сейчас руководству России "не до этого". Что касается формата диалога и места проведения встречи, то об этом пока говорить сложно. На сегодняшний день единственный формат прямых грузино-российских переговоров — встречи в Праге между замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Эти переговоры ведутся на территории "третьего государства".