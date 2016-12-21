Квициани раскроет тайны Кодорского ущелья

27.02.2014 | 19:55

В Грузии может быть задержан еще один высокопоставленный чиновник, однако не из правительства Саакашвили, а времен Эдуарда Шеварднадзе. Это Эмзар Квициани — бывший представитель президента в Кодорском ущелье. Квициани должен был вернуться в Грузию сегодня, однако по техническим причинам его возвращение отложено на несколько дней. Какую информацию может предоставить правоохранительным органам Грузии Квициани, которого обвиняют в попытке государственного переворота?

Эмзар Квициани рвется на родину. Впрочем, пока безуспешно. Бывший представитель президента Грузии в Кодорском ущелье не смог попасть на борт самолета, следующего рейсом из Москвы в Тбилиси, и сдаться грузинским властям. От Квициани, которого депортировали из Российской Федерации, потребовали дополнительные документы.

Эмзар Квициани сразу же по прибытии в Грузию будет задержан, о чем знает и он сам. Однако он намерен сотрудничать со следствием и рассказать много интересного по поводу событий восьмилетней давности, когда Михаил Саакашвили принял решение о вводе грузинских войск в Кодорское ущелье и распустил находившиеся там формирования во главе с Эмзаром Квициани.

Сам Квициани разыскивается с июля 2006 года по обвинению в организации мятежа и террористических актов. Санкция на его задержание была выдана после того как по решению тогдашнего президента Грузии в Кодорском ущелье была проведена операция по разоружению незаконных вооруженных формирований. Ну, а поскольку многие отказались сдавать оружие, то были арестованы, в том числе и сестра Эмзара Квициани Нора. Она просидела в тюрьме семь лет и была освобождена лишь после смены власти в Грузии, в 2013 году.

Самому Эмзару Квициани удалось скрыться. Поговаривали, что он перешел на территорию Абхазии, где пробыл какое-то время, а затем переехал в Россию. Тот факт, что Квициани уехал в РФ, дало дополнительный повод прежним властям говорить, что он российский шпион, и что за его незаконной деятельностью стоит Москва. Власть Михаила Саакашвили в свое время объявила вознаграждение в 100 тысяч лари за установление местонахождения Квициани. Получит ли кто-либо это вознаграждение сейчас, сказать сложно. Скорее всего, нет.

Родственники Эмзара Квициани, которые и сообщили о его намерении вернуться в Грузию, говорят, что, несмотря на то, что он будет задержан, это правильное решение. Сестра Эмзара Нора говорит, что ее брат хочет расставить все точки над "i" в своем деле, а будет он задержан или нет, не так важно. Грузинские эксперты же полагают, что Эмзар Квициани действительно может рассказать много интересного следствию.

— Несмотря на то, что вокруг дела Квициани в свое время было много шума, Саакашвили и его команда как всегда провели следствие и суд в закрытом режиме, — сказал в интервью GeorgiaTimes эксперт по политическим вопросам Петре Мамрадзе. — Конечно же, он может предоставить много интересной информации правоохранительным органам. Действия Квициани в 2006 году были настоящим вооруженным мятежом против властей Грузии. Кстати, Квициани, который затем уехал в Россию, делал очень интересные заявления о том, что в Кодорском ущелье он "воевал с неграми". Я помню его слова о том, что во время рукопашного боя кто-то сорвал маску с одного грузинского военного, который оказался афроамериканцем, и что, мол, со сванами в Кодорском ущелье воюют американцы. Так что если грузинские правоохранительные органы действительно собираются выяснить какие-либо детали, то Квициани в качестве свидетеля может рассказать много интересного. Прежние власти, естественно, не потрудились предоставить доказательства вины Эмзара Квициани, что было не так-то сложно. Но Саакашвили сажал людей в тюрьму безо всяких доказательств вины, просто не считал это необходимым.

— Вы говорите, "если правоохранительные органы действительно хотят выяснить детали". Вы считаете, что и на сей раз следствие не будет проведено объективно?

— Да, это вполне возможно. Очень часто нашим следователям не хватает квалификации. С другой стороны, я неоднократно говорил, что очень многие сотрудники МВД и прокуратуры, которые работали при Саакашвили, в том числе и те, что пытал конкретных людей, к примеру, эксперта Вахтанга Маисая, теперь не то что сохранили эти посты, но даже были повышены в должности при нынешней власти. Поэтому неудивительно, что многие дела не раскрыты до сих пор. Наглядный пример — история с экстрадицией Давида Кезерашвили. Благодаря непрофессиональным действиям грузинской прокуратуры Франция отказалась экстрадировать его в Грузию. А может быть, это был саботаж, а не непрофессионализм. Нет никаких гарантий, что в отношение Эмзара Квициани тоже не сработают какие-либо сделки с целью сокрытия реальных фактов.

Эксперт по военно-политическим вопросам Вахтанг Маисая также не уверен, что дело Квициани будет расследовано объективно. "Саакашвили провел в 2006 году карательную операцию в Кодорском ущелье. Конечно, о переговорах, которые велись в то время, чего именно хотел Саакашвили, лучше всех осведомлен Эмзар Квициани, — отметил Маисая в интервью GeorgiaTimes.