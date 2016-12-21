Киев не встанет между Москвой и Тбилиси

04.03.2014 | 17:23

Изменятся ли росссийско-грузинские отношения в свете последних событий на Украине? Об этом рассуждают грузинские политики и эксперты. В Тбилиси состоялась российско-грузинская конференция по вопросу перспектив дальнейших отношений двух стран. Что мешает разрешению спорных вопросов, и что думают грузинские аналитики о перспективах диалога между Москвой и Тбилиси?

Как будут развиваться отношения между Россией и Грузией в свете последних событий на Украине? Повлияют ли они на процесс сближения двух стран и нормализации отношений, которые провозгласила правящая в Грузии коалиция "Грузинская мечта"? Об этом все чаще задают вопросы эксперты. Для того, чтобы найти общие точки и определиться с будущими планами, в Тбилиси прошла конференция "Грузия и Россия: перспективы отношений-2014".

Повестка дня работы конференции была разделена на три основные сессии: проблемы безопасности в контексте двусторонних и многосторонних отношений; экономическое сотрудничество и гуманитарные вопросы. Из России на форум прибыла довольно-таки представительная делегация — порядка десяти человек.



Грузинам вновь откроют Россию

Если по гуманитарной и экономической тематике практически все ясно, то политические вопросы еще далеки от разрешения. Участники встречи говорят о серьезных различиях в позиции грузинских и российский аналитиков. Это касается, в основном, стремления Грузии в НАТО и Евросоюз, а также вопросов относительно Абхазии и Южной Осетии.

"Подобные встречи, безусловно, нужно проводить, и почаще, — сказал в интервью GeorgiaTimes эксперт по политическим вопросам Тенгиз Пхаладзе. — Однако, если честно, по большей части вопросов наши позиции диаметрально противоположны. Впрочем, это тоже не проблема. Ведь мы собрались не для принятия конкретных решений, а для обмена мнениями. В то же время мы понимаем, что те российские эксперты, которые находятся в Тбилиси, очень авторитетные люди, и к их мнению прислушиваются в России. Мы понимаем, что путь, выбранный Грузией, не будет простым, это касается и нашего внешнеполитического курса, и вопроса нормализации отношений с Россией".

Эксперт отметил, что украинская тема также активно обсуждалась на этой встрече. "Совершенно очевидно, что от того, как будут развиваться события на Украине, зависят и российско-грузинские отношения, и в целом ситуация в регионе. Конечно же, интересно было выслушать аргументы российских экспертов, ведь мы должны знать, что думают в России о Грузии. Политических контактов сегодня нет, остаются только связи на этом уровне. Полагаю, что и российским экспертам было интересно выслушать позицию представителей грузинских НПО. Вообще, мне кажется, что для начала мы должны убедить Россию, что отношения с Грузией стоит улучшать, и лишь потом переходить к конкретным переговорам. Но сделать это будет непросто, в чем мы еще раз убедились", — говорит Пхаладзе.

Эксперт по политическим вопросам Ираклий Менагаришвили отмечает, что, несмотря на все проблемы, курс Грузии на улучшение отношений с Россией выбран правильно. "Это была очень интересная встреча, — сказал Менагаришвили в беседе с GeorgiaTimes. — Мы обменялись мнениями и по поводу российско-грузинских отношений, и по ситуации на Украине. Грузинским экспертам интересно было выяснить, что может предложить Россия для стран постсоветского пространства. Если оценивать эту встречу, исходя и принципа "негативный результат — тоже результат", то думаю, что эта конференция имела определенный итог".

Грузинский аналитик подчеркнул, что политику, выбранную нынешними властями Грузии в отношении России, он считает абсолютно правильной. "Смена риторики вовсе не означает, что Россия тут же стала другом Грузии. Между нами и сегодня много нерешенных вопросов. Но беседовать с Россией нужно именно в такой тональности, а не в той, к которой мы привыкли в течение многих лет. Несмотря на то, что мнение российских экспертов очень сильно отличается от нашего, тем не менее, уверен, что диалог необходимо продолжить. Продолжить в позитивном ключе. В то же время, подключить к этому процессу и новые инициативы, над чем работает и будет работать руководство Грузии", — говорит Менагаришвили.

Кстати, конференция о российско-грузинских отношениях совпала с визитом в Тбилиси еврокомиссара по политике соседства и расширения Евросоюза Штефана Фюле. Представитель ЕС заявил, что Грузия и Евросоюз обязательно подпишут Соглашение об ассоциации в нынешнем году. Работа над документом завершится в конце марта. Ранее представители ЕС заявляли, что документ будет подписан осенью 2014 года. Евросоюз рассматривает "целый ряд мероприятий", чтобы поддержать выбор Грузии и подписать Соглашение об ассоциации, даже если из-за этого выбора она окажется под давлением. Об этом Штефан Фюле заявил по прибытии в Тбилиси.