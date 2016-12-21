Гарибашвили ополчился на "националов"

07.03.2014 | 19:11

Лидер "Грузинской мечты" больше не собирается говорить с "Национальным движением". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отмечает, что обсуждать серьезные вопросы с "дешевыми провокаторами" он не намерен. Как отразилась ситуация, сложившаяся сегодня на Украине, на взаимоотношение "Мечты" и "националов"?

Грузинский премьер не хочет говорить с радикалами. Таковыми Ираклий Гарибашвили называет представителей "Единого национального движения". Гарибашвили, который помимо того, что занимает пост премьера, еще и лидер правящей коалиции "Грузинская мечта", больше не собирается отвечать на заявления, обвинения и публикации в СМИ, авторами которых являются "националы" или приближенные к ним лица.

Особое недовольство премьера вызвало несколько публикаций во время его визита в США, которые Гарибашвили назвал "заказными". По его словам, "дешевые провокаторы" во время визита в Вашингтон опубликовали статьи, где чуть ли не призвали к "майдану" в Тбилиси. Премьер отметил, что ни в Европе, ни в США уже давно никто не обращает внимания на заявления партии, которая полностью дискредитировала себя. Гарибашвили прямо обвинил "Национальное движение" в давлении на политических оппонентов, издевательствах над заключенными, рэкете бизнесменов, и даже в убийствах, совершенных в годы нахождения у власти. Премьер-министр заверил, что очень скоро за все эти преступления виновные понесут наказание.

Недовольство правящей "Грузинской мечты" вызвала ситуация, сложившаяся накануне в грузинском парламенте. Несмотря на консультации, которые длились три дня, "Мечте" и "националам" так и не удалось прийти к согласию о ситуации на Украине. В результате парламент утвердил проект резолюции, представленный большинством, а "Единое национальное движение" в голосовании не участвовало.

Ираклий Гарибашвили также предостерег власти Украины от советов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Премьер-министр Грузии был удивлен, как вообще украинские власти что-либо обсуждают с Саакашвили, особенно в этой кризисной ситуации. "Слушать советы Михаила Саакашвили учитывая его радикализм и авантюристский характер, по меньшей мере, странно" — заявил Гарибашвили. По его словам, прислушиваться к советам человека, который питается провокациями, радикализмом и кризисами, "равноценно самоубийству".

По мнению экспертов, абсолютно понятна позиция премьер-министра в отношении ЕНД и ее лидера, "главного радикала" Грузии Михаила Саакашвили.

— Если бы решение об отказе от контактов с "националами" было принято полтора года назад, то сегодня ситуация в Грузии была бы намного лучше, — сказал в интервью GeorgiaTimes эксперт по политическим вопросам Сосо Цискаришвили. — Сегодня, хоть и с опозданием, мы слышим такие заявления от главы правительства. Конечно, эти слова могут вызвать критику в адрес Гарибашвили. Полагаю, что он делает это в интересах Грузии и выражает мнение абсолютного большинства народа. Однако я все-таки считаю, что это не означает полного отказа от контактов с представителями "Национального движения". Конечно же "Единое национальное движение" себя полностью дискредитировало. И, что самое главное, определенная часть этой партии и сегодня продолжает поучать людей, как им жить, у них нет никакого стыда за совершенные действия, они должны каяться за грехи, а не кричать о том, какие они молодцы. Ираклию Гарибашвили есть, что сказать и об ошибках собственной политической силы, и послушать это тоже было бы крайне интересно. Ведь мы потеряли полтора года на выяснение того, какой политической силой является "Национальное движение". Думаю, надо вспомнить ситуацию, сложившуюся перед президентскими выборами, когда явно прослеживался альянс между "Мечтой" и "националами". Для меня были совершенно неприемлемы заявления лидера "Грузинской мечты" о недопустимости второго тура на выборах. Я считаю, что второй тур на выборах — это не показатель слабости твоего кандидата, а показатель демократии в стране.

— Не связаны ли заявления Ираклия Гарибашвили о радикализме с позицией, которую в последнее время заняли представители "Национального движения" по Украине?

— Скорее всего, причин у Ираклия Гарибашвили было много, но чашу его терпения, видимо, переполнило именно это. Гарибашвили предупредил руководство Украины о том, какую большую ошибку они совершают, консультируясь с Михаилом Саакашвили. Когда в 2008-м году кризисная ситуация была в Грузии, то "националы" не сумели ее преодолеть. Вот представьте, какую реакцию может вызвать у президента России Владимира Путина, что если он уступит в вопросе Крыма, то это будет победой, в том числе, и Михаила Саакашвили. Саакашвили как лицо украинской революции может только навредить и Украине, и Грузии.

Эксперт по военно-политическим вопросам Вахтанг Маисая также говорит, что власти Грузии давно должны были принять решение, которое озвучил Ираклий Гарибашвили. "Я бы назвал "националов" не радикалами, а оппортунистами, — отметил Маисая в комментарии GeorgiaTimes.