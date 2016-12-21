Грузинские депутаты избавятся от иммунитета

18.03.2014 | 19:50

Снизят ли депутатам грузинского парламента иммунитет, запрещающий их уголовное преследование? Скорейшего принятия этих поправок требует председатель парламента Давид Усупашвили. А подняли вопрос в связи с делом Роланда Ахалая — депутата от "Национального движения", которого подозревают в шантаже, запугивании и рэкете бизнесменов.

Грузинские депутаты хотят лишить себя депутатского иммунитета. Ну, если не лишить, то, во всяком случае, сократить его до минимума. Особо активно поддерживает эту идею председатель парламента Давид Усупашвили.

Усупашвили специально обратился к бюро законодательного органа, чтобы исправить эту, как он ее назвал, "абсурдную правовую коллизию". Дело в том, что по Конституции Грузии для возбуждения уголовного дела в отношении депутата не нужно согласие парламента, однако оно необходимо по уголовному кодексу страны. Но еще больший абсурд заложен в регламенте парламента, который, оказывается, не имеет права рассматривать вопрос о лишении депутата иммунитета. Усупашвили возмущен тем, что эти изменения были в свое время приняты с грубым нарушением закона, поскольку появились в проекте изменений в Уголовный кодекс сразу на втором чтении, без всякого обсуждения и неизвестно откуда.

Но почему это стало актуальным именно сегодня? Ведь существующий парламент был избран полтора года назад. Да потому, что у грузинской прокуратуры появились планы в отношении еще одного бывшего высокопоставленного чиновника времен Михаила Саакашвили — депутата парламента Роланда Ахалаи, отца находящегося в тюрьме экс-министра обороны Бачо Ахалаи. Ахалаю-отца, который при Саакашвили был прокурором региона Самегрело, подозревают в том, что он шантажировал и отбирал деньги у местных бизнесменов. Поэтому прокуратура хочет начать уголовное преследование, однако не может этого сделать в связи с несоответствием Уголовного кодекса Конституции страны.

То, чего добиваются депутаты, неприемлемо для некоторых неправительственных организаций. Так, Ассоциация молодых юристов категорически против изменения статуса депутата парламента. Там отмечают, что по нынешнему законодательству правоохранительные органы не могут задерживать депутата, но вполне могут возбудить дело и без согласия парламента. Юристы выражают сомнение в том, что в данном случае имеет место правовая коллизия.

По мнению эксперта по юридическим вопросам Гелы Николаишвили, абсолютно недопустимо, чтобы Конституция и УК Грузии определяли разные нормы. "В 167-й статье УК Грузии сказано, что начало расследования в отношении депутата, а также выдвижение ему обвинений требует согласия парламента, — отметил Николаишвили в интервью GeorgiaTimes. — Конечно же, норма Уголовного кодекса будет приведена в соответствие Констутиции, либо же Конституция должна быть приведена в соответствие норме Уголовного кодекса".

"Скорее всего, изменения коснутся УК, поскольку "Грузинская мечта" не сможет внести изменения в Конституцию, не имея конституционного большинства. Лично я считаю, что для предъявления обвинения депутату не нужно испрашивать согласия парламента, ведь его не задерживают, не обыскивают, не допрашивают", — говорит Николаишвили.

Эксперт по юридическим вопросам Дмитрий Лордкипанидзе полагает, что закон ни в коем случае не должен быть написан так, чтобы его можно было нарушить. "Иммунитет не должен провоцировать депутата на совершение преступления, — заявил Лордкипанидзе в беседе с GeorgiaTimes. — Это не должно мешать проведению расследования. Я полагаю, что если уровень иммунитета депутата будет понижен, то это можно только приветствовать. А сегодня осудить депутата в случае совершения им преступления можно только с согласия парламента".

Эксперт поддержал инициативу Давида Усупашвили, которая, по его словам, "соответствует всем международным нормам". "Я не думаю, что эти изменения планируется принять специально для Роланда Ахалаи. Если в будущем встанет вопрос о снятии иммунитета с какого-либо депутата, то закон должен быть предельно гибким и не защищать преступника, пусть и члена парламента. Если же руководствоваться опытом прошлых лет, то большинство таких депутатов имели бизнес, заполняли имущественную декларацию с нарушением закона, а из-за их иммунитета этим вопросам не уделялось соответствующее внимание. Я думаю, что у депутата не должно быть даже теоретической возможности использовать свои полномочия для нарушения закона", — подчеркнул Лордкипанидзе.

Усупашвили предлагает рассмотреть этот вопрос в ускоренном режиме. "Национальное движение", при котором и были внесены эти поправки в УК Грузии, конечно же, новые изменения не поддержит. Однако не исключено, что и часть "Грузинской мечты" также пойдет против своих. Ведь некоторые депутаты от большинства уже замечены в определенной бизнес-деятельности.