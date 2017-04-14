Как Грузия стремилась к союзу с аланами

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Как Грузия стремилась к союзу с аланами14.04.2017 | 12:15
"Ко второй половине XII в. относится сообщение "Картлис Цховреба" о браке грузинского царя Георгия III (1156-1184 гг.) и Бурдухан — дочери "овсского царя Худдана". Этот брак свидетельствует о еще продолжавшемся интересе Грузии к союзу с аланами и о сохранении ими значительного влияния, несмотря на только что отмеченные обстоятельства. По словам грузинской хроники, Бурдухан "превосходила всех женщин своей добротой, мудростью, разумом, красотой и миловидностью; подобную ей невесту Грузия никогда еще не видывала… От нее только и могла родиться такая женщина, как Тамара…" — будущая царица Грузии. Отношения между Георгием III и Худданом были настолько близкими, что, согласно той же "Картлис Цховреба", Георгий III по временам приезжал в страну алан на охоту."
В.А. Кузнецов
"Очерки истории алан"
#Скифы #Сарматы #Аланы #Осетины #Алания #Alans
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