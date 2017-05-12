﻿Кинжал "хъама" является обязательным элементом национального костюма

12.05.2017 | 19:09

Носился кинжал на поясе, к которому его подвешивали кольцевидным кожаным ремешком. Кинжал имел прямой обоюдоострый клинок, как правило, с долами на поверхности.

Самым распространенным типом дола на клинке был глубокий, смещенный от центра дол на каждой стороне клинка. Острие клинка могло быть вытянуто и ромбовидно заточено, для пробивания кольчужного доспеха. Рукоять у кинжала открытая, без перекрестья.

Ножны были деревянные, обтянутые кожей. На оборотной стороне ножен часто вытачивалось гнездо для подкинжального ножика. Его применяли в случае мелких нужд по дороге.

Кинжалы на выход, в основном, были небольшими (30-35 см) и могли быть полностью оправлены в серебро — "æмæхкæд хъама" (полностью закрытый кинжал). Боевые были в ножнах, обтянутых черной кожей и с минимальным прибором — "сау хъама" (черный кинжал). Длина такого кинжала могла достигать одного метра.

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ЭВОЛЮЦИЯ ОРУЖИЯ В ОСЕТИИ

В XIX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX вв.

Соиск. Хутинаев А. X.