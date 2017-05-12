en in english ge ქართულად
 
пятница, 12 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Новости

﻿Кинжал "хъама" является обязательным элементом национального костюма

12.05.2017  |  19:09
﻿Кинжал

Носился кинжал на поясе, к которому его подвешивали кольцевидным кожаным ремешком. Кинжал имел прямой обоюдоострый клинок, как правило, с долами на поверхности.

Самым распространенным типом дола на клинке был глубокий, смещенный от центра дол на каждой стороне клинка. Острие клинка могло быть вытянуто и ромбовидно заточено, для пробивания кольчужного доспеха. Рукоять у кинжала открытая, без перекрестья.

Ножны были деревянные, обтянутые кожей. На оборотной стороне ножен часто вытачивалось гнездо для подкинжального ножика. Его применяли в случае мелких нужд по дороге.

Кинжалы на выход, в основном, были небольшими (30-35 см) и могли быть полностью оправлены в серебро — "æмæхкæд хъама" (полностью закрытый кинжал). Боевые были в ножнах, обтянутых черной кожей и с минимальным прибором — "сау хъама" (черный кинжал). Длина такого кинжала могла достигать одного метра.

---------

ЭВОЛЮЦИЯ ОРУЖИЯ В ОСЕТИИ

В XIX — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX вв.

Соиск. Хутинаев А. X.


Посмотреть, что нового на главной странице GeorgiaTimes.info
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100