Легендарная личность национально-освободительного движения Чечни Абдурахман Герменчукский

06.06.2017 | 20:39

Начало 30-х годов ознаменовалось и гибелью одной из легендарных личностей национально-освободительного движения Чечни Абдурахмана Герменчукского. Необходимо заметить, что дефиниция "Герменчукский" одна из самых больших равнинных сел, и именно отсюда вышли такие видные деятели Чечни- имам Авко, Абдул — Кадыр Герменчкуский, в том числе и Абдурахман. В свое врем Абдурахман Герменчукский считался одним из авторитетных людей в Ичкерии. К его слову прислушивались, с ним советовались имамы Дагестана по поводу совместных действий. С ним тесно сотрудничал и Ташу-хьажи. Выбор его муллой жителями Герменчука из многих кандидатов на эту должность давал гарантию, что к его слову будет прислушиваться все население от реки Аргун до реки Яссы. Участники событий взятия села оставили записи сражения за село Герменчук. Абдурахман Герменчукский, относился к лагерю непримиримых, для него были неприемлемыми сами разговоры о возможных переговорах с русскими. 22 июня 1832 г барон Розен в целях раздробить силы чеченцев и дагестанцев, решает взять один из оплотов сопротивления село Герменчук. Но подойти к селу без шума не удалось и поэтому бой начался еще на подступах к ближайшим хуторам, связи, с чем было решено отложить штурм села до утра. Уже первые часы боя показали, что при каждом штурме теряются десятки солдат российской армии. Штурм возглавлял полковник Альбрант: только к обеду ему удалось вступить в село. Каждый дом превратился в отдельную крепость, дома уничтожались прямой наводкой артиллерии. Раненные с кинжалами бросались на цепи, женщины не согласившиеся покинуть село, чтобы не попасть в руки солдат, с кинжалами бросались на них, заставляя тем самым их в упор расстреливать себя. Оставшиеся в живых защитники собрались в центре села в башне. Альбрант, попытался вести с ними переговоры о сдаче в плен, но на все предложения чеченцы отвечали грохотом выстрелов из башни. И когда из башни зазвучал зикр "ла-иллах1а ил лаллах1" в исполнении Абдурахмана и подхваченный 60 его соратниками, после чего, полковник Альбрант отдает приказ сжечь их заживо. В своих воспоминаниях Альбрант пишет, что так и не услышал мольбы о помощи. Чем больше разгорался охватывающий мюридов огонь, тем громче звучал зикр. Долго еще наблюдали изумленные солдаты за происходящим, пока голос слившихся с огнем не затих вечно под обломками башни. Обвалившая башня похоронила 60 отважных защитников села Герменчук, предпочетших смерть плену. В этом бое лично принимал участие главнокомандующий барон Розен, и известный больше как "коллекционер" горских черепов генерал Засс. В этой операции принимал участие и декабрист — поэт А. И. Полежаев, посвятивший этой трагедии стихотворение.

"Кладбище Герменчукское":

Кто в свежий памятник бойца Направил ужасы картечи? Не отвращал он в вихре сечи От смерти грозного лица. И кто б он ни был — воин чести Или презренный из врагов,- Над царством мрака и гробов Ровно ничтожно право мести! Сверкает полная луна Из туч багровыми лучами… Я зрю: вокруг обагрена Земля кровавыми ручьями. Вот труп холодный…Вот другой На рубеже своей отчизны. Здесь — обезглавленный, нагой; Там- без руки страдалец жизни; Там — груда тел…Кладбище, ров, Мечети, сакли — все облито Живою кровью; все разбито Перуном тысячи громов… Где я? Зачем воображенья Неограниченный полет В места ужасного виденья …И с удивлением мечтаю: О воин гор, о Герменчук! Давно ли, пышный и огромный, Среди завистливых врагов, Ты процветал под тенью скромной Очаровательных садов? А. И. Полежаев.

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