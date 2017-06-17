Мужчина проскакал более 400 км лишь с одной целью - защитить честь женщины

17.06.2017 | 12:57

КУШУК АЖДЖЕРИ (АЖДЖЭРИ И КЪУЭ КУШЫКУПЩ)

Это рассказ о человеке, который проскакал более 400 км лишь с одной целью - защитить честь женщины. Это рассказ о том, кого народ Черкесии именовал не иначе как "Адыгэщ1ым и Гъуазэ" - путеводитель адыгской земли.

Князь Кушук, сын Ажджери, был из рода Кайтукиных. По свидетельству апологета адыгского фольклора З.П. Кардангушева Кушук родился в одном из аулов Бесланея, располагавшегося на реке Уарп. С того самого дня, как Кушук сел на коня, он не переставал участвовать в битвах и сражениях, и снискал себе славу храброго воина, беззаветно преданного родной земле.

История адыгов не знает другого такого уникального и талантливого военачальника. Современники и сподвижники князя Кушука не зря прозвали его

"Адыгэщ1ым и Гъуазэ". Дошедшие до нас предания говорят о том,

что никто не мог так ориентироваться по звездам и другим указателям как князь Кушук. Во время походов, в незнакомой местности, ночью, Кушук, не спешиваясь с коня, втыкал в землю шило со словами : "Заберем на обратном пути". И сколько бы не длился военных поход, Кушук неизменно приводил свой отряд в исходный пункт. Выдергивая шило из земли, Кушук оборачивался к своим людям и говорил: "Вот так каждый из вас должен знать родную землю." Не счесть битв и сражений, в которых участвовал этот легендарный предводитель отрядов.

Однако, князь Кушук прославился не только этим. Кушук, вместе со своими друзьями Шоджен Шумахо и Хъырцыжь Алэ, выкрал дочь генерала Засса, палача адыгского народа, из крепости Прочный Окоп. В течение трех лет ее бережно охраняли в адыгском селении, обучили черкесскому языку и традициям. По окончанию этого срока, одев в национальное адыгское платье, ее вернули отцу. Когда генерал Засс получил известие о том, что его дочь везут в крепость, он выстроил две шеренги солдат с ружьями наготове, желая взять в плен людей, дерзнувших совершить этот поступок. Впереди всех ехал сам Кушук, девушка же была на лошади Шумахо Шоджена. Как только генералу вернули дочь, он отдал приказ схватить всадников. Солдаты, обступили смельчаков, однако в этот момент девушка сказала отцу: "Если с ними хоть что-то случится - я наложу на себя руки. Если и есть на этом свете красивые обычаи и традиции, то они у этого народа!" Генерал Засс, опасаясь за жизнь дочери, приказал отпустить всадников. Уходя, князь Кушук, сказал Зассу: "Ты считал нас животными, мы же ими не являемся. До сегодняшнего дня, пока находилась у нас твоя дочь - ты был нам как родственник. С этого дня мы снова враги.

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