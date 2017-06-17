Волк в символике чеченцев

17.06.2017 | 12:58

Традиции играли и играют важную роль в жизни каждого чеченца, они пронизывают все сферы жизнедеятельности чеченского общества.

В Чечне существует культ мужчины-героя. Он выступает в чеченской народной поэзии борцом за правду и справедливость, проявляет мужество, благородство, стойкость, храбрость и отвагу в борьбе с неприятелем и чужеземцами. Храбрость и бесстрашие превозносились превыше

всего, о «сынах народа» слагали легенды, они становились героями эпических песен. «Человек-волк» - говорят чеченцы о таких людях, подразумевая бесстрашие и непреклонность, присущие волку. Давным-давно, более ста тридцати лет назад русский историк Кавказских войн В. Потто писал: «Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике есть нечто, напоминающее волка. Каждый чеченец гордится, если его сравнивают с волком. Когда в похвале чеченского мальчика хотят подчеркнуть его ловкость и смелость, то говорят: «Его волчица вскормила». Волк у чеченцев – символ мужества, бесстрашия, ловкости, стойкости, силы.

У нахов культ волка ("борз" — по-чеченски "волк") символизировал мужество и силу. В древних нахских сказаниях нередко мир людей и мир волков переплетены. Волки считались носителями сверхъестественных качества, поэтому в ономастиконе чеченцев присутствуют «волчьи имена», а на шею детям вешали волчьи амулеты, которые оберегали детей от болезней и опасности. У вайнахов считалось, что хвост волка и сухожилие задней ноги имеют магическую силу. Волчьи зубы и альчик служили в качестве амулета, оберегающего от духов и дурного глаза. Считалось, что если альчик пронести между влюбленными или друзьями, то дружба и любовь распадались. Встреча же с волком рассматривалась как предзнаменование счастливого пути и удачи.

В чеченских сказаниях можно встретить сюжеты о родстве между предками нахов и волками.

И современные чеченцы восприимчивы ко всему, что связано с темой магии волка и волчьей стаи. В нахском языке немало поговорок, возвеличивающих и превозносящих волка. «Он храбр, как волк», — говорят чеченцы; «берзан дог» (волчье сердце), «берзан к1еза» (щенок волка), «турпал-борз» (герой — волк), «борз санна майра (храбрый, как волк) и т. д.

И сегодня чеченец в случае кражи может публично заявить, что сожжет сухожилие волка, если к определенному сроку ему не возвратят его украденную вещь или деньги. В чеченском мифологическом дискурсе существует представление о том, что если словесная угроза не подействует и сухожилие волка действительно будет сожжено, то вор высохнет, как мумия.

Существует чеченская легенда о том, что в Судный день волк будет единственным из всех живых существ, способных противостоять мощному разрушительному ветру. Волк будет стоять на высокой скале. И даже тогда, когда ветер сдерет с него шкуру и останется один скелет, он будет, как и прежде, стоять на скале, - гордый и непокоренный. Когда же его спросят, откуда у него взялись силы противостоять ветру, он ответит: «У меня под лапами был кусочек Родины. Как же я мог сойти с него и покориться?».