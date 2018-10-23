Ученые: сидячий образ жизни опаснее курения

23.10.2018 | 14:43

Американские исследователи выявили, что вредная привычка - курение, оказывается, значительно уступает по негативному влиянию на здоровье человека пассивному образу жизни, сообщает «Здоровый дух».

Неожиданный вывод врачей из клиники Кливленда США получен в результате анализа более 120 тысяч историй болезней пациентов, лечившихся на протяжении 23 лет в то или иное время в стенах медучреждения.

Ваэль Джабер, возглавлявший группу экспертов, сообщил итоговые данные: не уделявшие времени спорту и физкультуре рано умерли в жизнеспособном возрасте. Смертность у них оказалась на 30% выше, чем у тех, кто вел спортивную жизнь. Доктор уверен, что нет на свете такой физической активности, которая навредила бы здоровью мужчин или женщин.

Джабер высказал свое мнение, что правительство каждой страны должно тратить большие средства не только на терапию серьезных заболеваний, но и на пропаганду активного образа жизни граждан.

Фото: ERR

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