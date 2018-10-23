Куропатки держали в "заложниках" 157 пассажиров

23.10.2018 | 19:59

Рейс авиакомпании "Уральские авиалиний" был задержан на 9 часов. Самолет не мог взлететь. Для того, чтобы отправить пассажиров из Омска в Москву, был вызван резервный самолет. В результате "Аэробус А320" только в 15:23 вылетел в Москву. Хотя по расписанию самолет должен был вылететь в 6:30 утра.

Причиной этого инцидента стали две куропатки, которым оказались в двигателе самолета "Уральские авиалиний". Птицы были обнаружены в тот момент, когда самолет собирался вылететь из Омска. Рейс отложили.

На его борту находились 157 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.

Фото: Simple-fauna.ru

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