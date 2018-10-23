Куропатки держали в "заложниках" 157 пассажиров

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Новости
Куропатки держали в "заложниках" 157 пассажиров23.10.2018 | 19:59
Рейс авиакомпании "Уральские авиалиний" был задержан на 9 часов. Самолет не мог взлететь. Для того, чтобы отправить пассажиров из Омска в Москву, был вызван резервный самолет. В результате "Аэробус А320" только в 15:23 вылетел в Москву. Хотя по расписанию самолет должен был вылететь в 6:30 утра.
Причиной этого инцидента стали две куропатки, которым оказались в двигателе самолета "Уральские авиалиний". Птицы были обнаружены в тот момент, когда самолет собирался вылететь из Омска. Рейс отложили.
На его борту находились 157 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал.
Фото: Simple-fauna.ru
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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